Рвы с крокодилами и змеями: в Индии придумали, как защитить границу

Фраза "ров с крокодилами на границе" скоро может материализоваться в Индии вдоль границы с Бангладеш.

Пограничная служба безопасности (BSF) распорядилась изучить возможность использования змей и крокодилов в приграничных реках, сообщает The Hindu со ссылкой на имеющееся в редакции служебное распоряжение пограничников.

Согласно внутреннему сообщению BSF, полевым подразделениям Пограничной службы безопасности (BSF) было поручено изучить возможность использования рептилий, таких как змеи и крокодилы, в речных участках вдоль границы с Бангладеш для предотвращения проникновения и преступной деятельности.

"Использование рептилий соответствует указаниям министра внутренних дел Амита Шаха. Возможность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) в уязвимых речных участках должна быть изучена и рассмотрена с оперативной точки зрения", — говорится в нем.

BSF — основная пограничная сила, охраняющая границы с Бангладеш и Пакистаном. Значительные участки восточной границы с Бангладеш подвержены наводнениям, а топография затрудняет возведение физических ограждений. Поскольку эти районы густо населены, использование рептилий может представлять значительный риск для жителей деревень по обе стороны границы, особенно во время наводнений.

Согласно отчету Постоянного парламентского комитета по внутренним делам от 17 марта 2026 года, из общей протяженности границы с Бангладеш в 4096,7 км правительство одобрило строительство ограждений на 3326,14 км.

Из этого расстояния на данный момент огорожено 2954,56 км. Около 371 км от общей утвержденной протяженности границы еще предстоит огорожить.

Согласно годовому отчету Министерства внутренних дел за 2024-2025 годы, индийско-бангладешская граница пролегает через труднопроходимую местность, такую ​​как холмы, реки и долины, однако BSF "круглосуточно добросовестно выполняет свои обязанности по пресечению незаконной трансграничной деятельности и незаконной миграции из Бангладеш".

