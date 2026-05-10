Може задушити собаку: чим небезпечна та де водиться найбільша змія в Україні (фото)

Полоз жовточеревий є найрозповсюдженішим видом змій в Україні та може виростати до двох метрів довжиною.

В Україні полоз жовточеревий проживає у степовій місцевості, розповів ерпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак в коментарі "Телеграфу".

За словами експерта, ці плазуни є активними мисливцями та добре вміють лазити по деревах. Їхня активність, як правило, припадає на денний час доби.

Полоз жовточеревий

У випадках наближення ворога змія не намагається сховатися, а згортається спіраллю, шипить та кидається на супротивника. Вона здатна стрибати до 1,5-2 м, намагаючись завдати удару. Вкусити може до крові, проте сам укус не отруйний.

Схопивши здобич, полоз жовточеревий часто поїдає її, навіть не задушивши. Загалом цей вид досить сильний та швидкий.

"Задушити невелику собаку? Ну, що ми називаємо невеликою собакою? Якщо чихуахуа — то аж бігом. Тойтер'єра — взагалі елементарно. Мальтіпу — так. Такса — можливо теж. Однак просто задушити, але не з'їсти. А от з коргі вже буде проблема. Коргі не задушить", — розповів Марущак.

Варто також зазначити, що полоз жовточеревий занесений до Червоної книги України.

