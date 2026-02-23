Найбільші змії на Землі були майже в 9 разів більші за людину: що відомо (фото)

Найдовші змії серед усіх відомих вченим жили на нашій планеті понад 40 мільйонів років тому. Висока температура в той час дозволяла існувати таким гігантам. Переживати не варто, глобальне потепління не дозволить з'явитися їм знову.

Наразі найдовшою змією на Землі є сітчастий пітон. Це не отруйна змія з сімейства пітонів, що мешкає в Азії, яка досягає в довжину 7,5 метрів. Якщо взяти середній зріст людини в 1,7 метра, то сітчастий пітон більший приблизно в 4,5 раза, ніж дорослі люди. Але десятки мільйонів років тому на Землі жили дві змії, які вважаються найдовшими за всю історію. Вони були майже в 9 разів більші за людину, пише IFLScience.

Титанобоа

Приблизно 66-56 мільйонів років тому на півночі сучасної Колумбії жила величезна змія, що дістала назву Титанобоа. Її останки вперше виявили вчені з університету штату Флорида під керівництвом Джонатана Блоха. Дослідники описали новий вид 20212 року і згідно з оцінками, ця змія досягала в довжину приблизно 14 метрів.

Сітчастий пітон Фото: Wikipedia

Під час розкопок вчені виявили безліч хребців і як виявилося, деякі з них належали невідомому виду вимерлої змії, яка важила приблизно 1100 кг. Цікаво, що вчені спочатку подумали, що ці кістки не можуть належати змії через їхні величезні розміри.

"Я сказав: "Це не можуть бути хребці змій". Це як якби мені вручили череп миші розміром з носорога і сказали: "Це миша". Це просто неможливо", — згадує Блох.

За словами вчених, близько 60 мільйонів років тому територія сучасної Колумбії (Південна Америка) являла собою величезні болотисті джунглі. Там випадало майже вдвічі більше опадів, ніж у сучасному амазонському тропічному лісі. Наприклад, черепахи і крокодили були вдвічі-втричі більшими за своїх сучасних нащадків, і змія Титанобоа не була винятком.

Титанобоа. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Vasuki indicus

До 2024 року Титанобоа вважалася найбільшою змією з тих, що коли-небудь жили на Землі. Але потім учені виявили в Індії хребці, які належали ще довшій змії — Vasuki indicus.

Слід зазначити, що змія Vasuki indicus належить до сімейства змій, яке більше не існує, тому ніхто точно не знає, наскільки її будова тіла була схожа на будову сучасних змій. Проте вчені вважають, що вона мала довжину близько 15 метрів. Тому зараз Vasuki indicus вважається найдовшою змією в історії.

Vasuki indicus. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Ця змія жила пізніше, ніж Титанобоа, а саме приблизно 47 мільйонів років тому на території сучасної Індії.

Вчені вважають, що, як і Титанобоа, Vasuki indicus, мабуть, харчувалася в основному морськими мешканцями. Поруч з останками гігантської змії не було виявлено останків наземних ссавців. Вважається, що вона могла харчуватися стародавніми акулами, черепахами і крокодилами.

Чи можуть зараз з'явитися такі гігантські змії?

Наразі вчені вважають, що такі гігантські змії не можуть з'явиться на Землі, принаймні поки що. Температура їхнього тіла залежить від температури довкілля, яка, своєю чергою, контролює розмір тіла змій.

Таким чином, набагато вищі середні температури десятки мільйонів років тому давали змогу існувати цим гігантським зміям, але сьогоднішнє порівняно прохолодніше середовище просто не дасть змоги їм існувати.

Але зараз на Землі спостерігається глобальне потепління. Чи може вища температура спричинити зростання сучасних змій? Вчені кажуть, що нинішні температури зростають занадто швидко, щоб змії могли стати такими ж масивними, як у далекому минулому.

