Самые огромные змеи на Земле были почти в 9 раз раз больше человека: что известно (фото)

Самые длинные змеи среди всех известных ученым жили на нашей планете более 40 миллионов лет назад. Высокая температура в то время позволяла существовать таким гигантам. Переживать не стоит, глобальное потепление не позволит появиться им снова.

Сейчас самой длинной змеей на Земле является сетчатый питон. Это не ядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии, которая достигает в длину 7,5 метров. Если взять средний рост человека в 1,7 метров, то сетчатый питон больше примерно в 4,5 раза, чем взрослые люди. Но десятки миллионов лет назад на Земле жили две змеи, которые считаются самыми длинными за всю историю. Они были почти в 9 раз больше человека, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Титанобоа

Примерно 66-56 миллионов лет назад на севере современной Колумбии жила огромная змея, получившая название Титанобоа. Ее останки впервые обнаружили ученые из университета штата Флорида под руководством Джонатана Блоха. Исследователи описали новый вид в 20212 году и согласно оценкам, эта змея достигала в длину примерно 14 метров.

Сетчатый питон Фото: Wikipedia

В ходе раскопок ученые обнаружили множество позвонков и как оказалось, некоторые из них принадлежали неизвестному виду вымершей змеи, которая весила примерно 1100 кг. Интересно, что ученые изначально подумали, что эти кости не могут принадлежать змее из-за их огромных размеров.

"Я сказал: "Это не могут быть позвонки змей". Это как если бы мне вручили череп мыши размером с носорога и сказали: "Это мышь". Это просто невозможно", — вспоминает Блох.

По словам ученых, около 60 миллионов лет назад, территория современной Колумбии (Южная Америка) представляла собой огромные болотистые джунгли. Там выпадало почти вдвое больше осадков, чем в современном амазонском тропическом лесу. Например, черепах и крокодилы были в два-три раза крупнее своих современных потомков и змея Титанобоа не была исключением.

Титанобоа. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Vasuki indicus

До 2024 года Титанобоа считалась самой большой змеей из когда-либо живших на Земле. Но затем ученые обнаружили в Индии позвонки, которые принадлежали еще более длинной змее — Vasuki indicus.

Следует отметить, что змея Vasuki indicus принадлежит к семейству змей, которое больше не существует, поэтому никто точно не знает, насколько ее строение тела было похоже на строение современных змей. Тем не менее ученые считают, что она имела длину около 15 метров. Поэтому сейчас Vasuki indicus считается самой длинной змеей в истории.

Vasuki indicus. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Эта змея жила позже, чем Титанобоа, а именно примерно 47 миллионов лет назад на территории современной Индии.

Ученые считают, что, как и Титанобоа, Vasuki indicus, по-видимому, питалась в основном морскими обитателями. Рядом с останками гигантской змеи не были обнаружены останки, наземных млекопитающих. Считается, что она могла питаться древними акулами, черепахами и крокодилами.

Могут ли сейчас появиться такие гигантские змеи?

Сейчас ученые считают, что такие гигантские змеи не могут появится на Земле, по крайней мере пока. Температура их тела зависит от температуры окружающей среды, которая, в свою очередь, контролирует размер тела змей.

Таким образом, гораздо более высокие средние температуры десятки миллионов лет назад позволяли существовать этим гигантским змеям, но сегодняшняя сравнительно более прохладная среда просто не позволит им существовать.

Но сейчас на Земле наблюдается глобальное потепление. Может ли более высока температура вызвать рост современных змей? Ученые говорят, что нынешние температуры растут слишком быстро, чтобы змеи могли стать такими же массивными, как в далеком прошлом.

Как уже писал Фокус, некоторые змеи могут обходиться без еды целый год. Ученые выяснили, как им это удается.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самый мощный лазер в известной Вселенной.