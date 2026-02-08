Некоторые змеи могут обходиться без еды целый год: ученые выяснили, как им это удается

Исследование показало, как некоторые виды змей, хамелеонов и ящериц приспособились к длительному отсутствию пищи. Хотя змеи считаются прожорливыми существами.

Змеи являются прирожденными обжорами. Они способны проглатывать и переваривать настолько большую добычу, что это, кажется, противоречит законам физики. В то же время они могут жить без еды в течение нескольких месяцев и даже год. Кажется, что это невозможно, но это факт. Теперь ученые выяснили, каким образом змеи могут обходится без еды так долго. Исследование опубликовано в журнале Open Biology, пишет IFLScience.

По словам ученых, все сводится к грелину — гормону, вырабатываемому в основном в желудке, который подает мозгу сигнал о необходимости поесть. Грелин, который еще называют гормоном голода, ранее считался ключом к лечению и профилактике таких болезней, как диабет, анорексия и ожирение. Но эксперименты показали, что простое блокирование этого гормона не оказывает никакого влияния на аппетит или вес у мышей.

Понимание механизма и функции грелина у млекопитающих является неполным, поэтому авторы исследования решили сосредоточиться на рептилиях.

Ученые провели анализ геномов примерно 112 видов рептилий, включая змей, хамелеонов и ящериц. Они обнаружили, что 32 вида змей, четыре вида хамелеонов и два вида ящериц практически полностью утратили гены, вырабатывающие гормон грелин.

Выяснилось, что не только этот гормон отсутствует у этих чрезвычайно прожорливых видов. Также отсутствует фермент MBOAT4, необходимый для активности грелина.

Ученые считают, что эта потеря является вероятным следствием одной из многих физиологических и поведенческих адаптаций, которые рептилии, особенно змеи, выработали для выживания в условиях, когда пища не всегда доступна и необходимо постоянное распределение энергии.

У млекопитающих грелин дает сигнал голодающему организму сжигать жир для получения энергии, пока животное ищет пищу. Но такие виды, как змеи, некоторые хамелеоны и ящерицы используют способ поиска пищи, который заключается в ожидании в одном и том же месте, пока добыча не приблизится к ним, говорят ученые.

Чтобы выжить некоторые рептилии часто применяют стратегии, ограничивающие потребление метаболической энергии в состоянии покоя, объясняют ученые. Потеря генов, связанных с выработкой грелина, привела к этому. При этом отсутствие грелина полностью обращает вспять скорость метаболизма, связанную с голоданием и пищеварением, по сравнению с млекопитающими. Это позволяет некоторым рептилиям, в частности змеям, выживать в течение без пищи в течение от нескольких месяцев до одного года.

