Деякі змії можуть обходитися без їжі цілий рік: учені з'ясували, як їм це вдається

Дослідження показало, як деякі види змій, хамелеонів і ящірок пристосувалися до тривалої відсутності їжі. Хоча змії вважаються ненажерливими істотами.

Змії є природженими ненажерами. Вони здатні проковтувати і перетравлювати настільки велику здобич, що це, здається, суперечить законам фізики. Водночас вони можуть жити без їжі протягом кількох місяців і навіть рік. Здається, що це неможливо, але це факт. Тепер учені з'ясували, яким чином змії можуть обходиться без їжі так довго. Дослідження опубліковано в журналі Open Biology, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, усе зводиться до греліну — гормону, що виробляється переважно в шлунку, який подає мозку сигнал про необхідність поїсти. Грелін, який ще називають гормоном голоду, раніше вважали ключем до лікування і профілактики таких хвороб, як діабет, анорексія та ожиріння. Але експерименти показали, що просте блокування цього гормону не чинить жодного впливу на апетит або вагу в мишей.

Відео дня

Розуміння механізму та функції греліну у ссавців є неповним, тому автори дослідження вирішили зосередитися на рептиліях.

Вчені провели аналіз геномів приблизно 112 видів рептилій, зокрема змій, хамелеонів і ящірок. Вони виявили, що 32 види змій, чотири види хамелеонів і два види ящірок практично повністю втратили гени, що виробляють гормон грелін.

З'ясувалося, що не тільки цей гормон відсутній у цих надзвичайно ненажерливих видів. Також відсутній фермент MBOAT4, необхідний для активності греліну.

Вчені вважають, що ця втрата є ймовірним наслідком однієї з багатьох фізіологічних і поведінкових адаптацій, які рептилії, особливо змії, виробили для виживання в умовах, коли їжа не завжди доступна і необхідний постійний розподіл енергії.

У ссавців грелін дає сигнал голодуючому організму спалювати жир для отримання енергії, поки тварина шукає їжу. Але такі види, як змії, деякі хамелеони та ящірки, використовують спосіб пошуку їжі, який полягає в очікуванні в одному й тому самому місці, поки здобич не наблизиться до них, кажуть науковці.

Щоб вижити, деякі рептилії часто застосовують стратегії, що обмежують споживання метаболічної енергії в стані спокою, пояснюють учені. Втрата генів, пов'язаних із виробленням греліну, призвела до цього. При цьому відсутність греліну повністю обертає назад швидкість метаболізму, пов'язану з голодуванням і травленням, порівняно зі ссавцями. Це дає змогу деяким рептиліям, зокрема зміям, виживати впродовж без їжі протягом від кількох місяців до одного року.

Як уже писав Фокус, вчені пояснили, чому в Стародавньому Римі їли цю дивну їжу і чому ми більше цього не робимо. У стародавніх людей були не зовсім звичайні за сучасними мірками вподобання в їжі.

Також Фокус писав про те, що Китай відправив на орбіту секретний космічний літак з новою місією. Цей літак вважається потенційним конкурентом американського космічного літака X-37B.