Чому в Стародавньому Римі їли цю дивну їжу і чому ми більше цього не робимо

У стародавніх людей були не зовсім звичайні за сучасними мірками вподобання в їжі.

За сучасними мірками, раціон деяких стародавніх цивілізацій може здатися відверто дивним. Але ці продукти для стародавніх людей були поживними, лікувальними, а в деяких випадках і священними. Хоча вони можуть викликати огиду в сучасної людини, пише Discover Magazine.

Для стародавніх цивілізацій ці дивні страви забезпечували їжу за часів голоду, були ефективні в умовах обмежених ресурсів і давали духовні, культурні або лікувальні переваги, які були втрачені за тисячоліття, каже історикиня Наваль Насралла. Вона стверджує, що те, що робить той чи інший продукт дивним для однієї культури і нормальним для іншої, залежить від кількох чинників.

"Я думаю, що в більшості випадків, наскільки незвичайною є та чи інша їжа, багато в чому залежить від її доступності в конкретному регіоні. Також свою роль можуть відігравати наші сенсорні реакції на те, до чого ми звикли в повсякденному житті", — каже Насралла.

Те, що в сучасних людей може викликати огиду, вважалося делікатесом у стародавніх спільнотах.

Дрібні гризуни соні: стародавній делікатес

Соні — це гризуни розміром із щура, які мешкають у Євразії та в Північній Африці. Вони були однією з улюблених страв у Стародавньому Римі. Вважається, що їх варили, запікали і смажили, використовуючи різні спеції. За словами Насралла, смак м'яса цих гризунів, мабуть, нагадує м'ясо білок ондатр.

Соні спочатку вважалися делікатесом для еліти, але історичні документи свідчать про те, що ці гризуни з'являлися у великих кількостях щороку після розливу Нілу в Єгипті. Таким чином і стародавні єгиптяни нижнього стану також могли отримати поживну страву. За словами вченої, зараз соні як їжа мало кому подобаються, адже це гризуни, які викликають асоціації зі щурами.

Гарум: рибний соус

Однією з улюблених страв у Стародавньому Римі, згідно з історичними документами, був рибний соус гарум. Гарум готували з нутрощів риби шляхом ферментації. Риб'ячі нутрощі місяцями перебували у відкритих чанах, наповнених сіллю, поки не перетворювалися на соус. Для приготування цього соусу часто використовували сардини, анчоуси та скумбрію.

Пиріг із міноги

Міноги — одні з найдавніших рибоподібних тварин на Землі і, ймовірно, одні з найжахливіших. У цих беззубих істот рот у вигляді присоски, заповнений гострими, схожими на ікла зубами. Залишки цих зубів дослідники використали, щоб розкрити секрет стародавнього європейського делікатесу: пирога з міноги.

Археологи з'ясували, що цих змієподібних морських паразитів запікали в пироги для середньовічної знаті в Англії. Представники вищого суспільства Англії настільки любили пироги з міноги, що, за легендою, король Генріх I передчасно помер після того, як з'їв занадто багато таких пирогів.

Язик фламінго та інші делікатеси в Стародавньому Римі

Згідно з історичними документами, представники знаті в Стародавньому Римі любили вживати в їжу язик фламінго. Це не дивно, адже вважалося, що вживання в їжу частин екзотичних птахів показує приналежність до вищого суспільства.

За словами Білла Тейєра з Чиказького університету, до інших делікатесів римської еліти належали язики павичів, мізки фламінго і голови папуг.

Ці незвичайні страви залишилися в минулому. Але що змушує їжу вийти з моди? За словами Насралла, це пов'язано зі зміною культурних цінностей, з розумінням важливості їжі для здоров'я і того, наскільки вона безпечна, безпеки, а також зі змінами умов навколишнього середовища.

