Апокаліпсис у Німеччині: тисячі жаб вибухнули загадковим чином, що сталося насправді

Німецьке місто Гамбург зіткнулося з незвичайним явищем: в одному зі ставків загадковим чином вибухнули тисячі жаб. Виявилося, що причиною є не вірус, а щось більше.

Ця історія сталася у квітні 2005 року в німецькому місті Гамбург. У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що тисячі жаб загинули в одному зі ставків усього за кілька днів. При цьому вони не просто загинули, а вибухнули. Згідно з повідомленнями, жаби роздувалися, в три з половиною рази перевищуючи свій звичайний розмір, а потім лопалися, викидаючи свої нутрощі на відстань до одного метра. З'явилося багато теорій, що пояснюють, що сталося, але виявилося, що винні в загибелі жаб всім відомі птахи, пише IFLScience.

Місцеві жителі запанікували, коли в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що в одному зі ставків Гамбурга протягом кількох днів вибухнули тисячі жаб. Таблоїди навіть охрестили це місце, як "Ставок смерті". У ЗМІ радили триматися подалі від цього ставка і почали ширитися чутки про те, що причиною вибуху жаб став загадковий вірус.

Учені також припустили, що виною всьому може бути невідомий вірус або ж грибок у ставку. Але аналізи води не показали нічого незвичайного.

Через кілька місяців експерт із земноводних Франк Мутшманн із Берліна, повідомив про те, що він провів ретельне дослідження загадкового інциденту. Він зібрав як мертвих, так і живих жаб у Гамбурзі і привіз їх у свою лабораторію в Берліні. Після проведення кількох розтинів стало зрозуміло, що у всіх жаб на спині був однаковий круглий надріз. Потім він виявив щось дивне: у жаб була відсутня печінка.

Мутшманн зрозумів, що "хірургічний" надріз був справою рук птаха, і тільки один птах міг його зробити: ворона. Вчений заявив, що не було виявлено слідів укусів або подряпин, тому стало зрозуміло, що на жаб не нападали єнот або щур, які з'їли б жабу цілком. Це явно зробили ворони, які досить розумні, щоб знати, що шкіра жаби токсична, і розуміти, що печінка — єдина їстівна частина.

За словами вченого, тільки коли печінка зникає, жаба розуміє, що на неї напали. Вона роздувається як природний захисний механізм. Але оскільки в неї немає діафрагми або ребер, без печінки не можуть утримуватися інші органи. Легені розтягуються до неймовірних розмірів і вибухають, а інші органи просто викидаються назовні.

Таким чином було розкрито загадку жаб, що вибухають. Пізніше з'ясувалося, що щось подібне спостерігали і в Данії, але, найімовірніше, жаби, що вибухають, також стали жертвами ворон.

