Жорсткі правила: чи дозволяли стародавні греки жінкам брати участь в Олімпійських іграх (фото)

У стародавніх Олімпійських іграх брали участь чоловіки-атлети, але чи були у жінок у Стародавній Греції можливості змагатися у спортивних змаганнях? На це питання дають відповідь учені.

У стародавніх Олімпійських іграх брали участь люди з усієї Греції, а іноді й з-за її меж, і вони тривали приблизно з 776 р. до н.е. до 393 р. н.е. Протягом більшої частини цього часу обмеження для жінок здавалися суворими, писав письменник Павсаній, який жив у II столітті н.е. Він зазначав, що існував закон, який наказував скидати зі скелі будь-яку жінку, спійману на Олімпійських іграх. Але вчені кажуть, що були види спорту, де могли змагатися жінки в Стародавній Греції, пише Live Science.

Хоча стародавні Олімпійські ігри були здебільшого закриті для жінок, існували й інші спортивні змагання, у яких жінки могли брати участь, особливо ті, що включали біг. На честь богині Гери проводилися змагання з бігу, які проходили в Олімпії на Пелопоннеському півострові, де і проводилися Олімпійські ігри. Письменник Павсаній писав, що це були змагання для незаміжніх дівчат і вони проводилися кожні чотири роки. Зображення жінок у спеціальних туніках (давньогрецький одяг), які займаються спортивними іграми, були знайдені на давньогрецьких артефактах.

Жінки також брали участь у стародавніх змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, наприклад, у перегонах на колісницях, якщо вони були власницями коней. Водночас жінкам не дозволялося спостерігати за Олімпійськими іграми, де виступали чоловіки-атлети, хоча були рідкісні винятки.

З історичних документів відомо, що Кініска, сестра царя Спарти, стала першою відомою жінкою-переможницею Олімпійських ігор, коли вона перемогла в перегонах на колісницях 396 року до н.е. Кініска була власницею коней, які вели колісницю.

Кініска на колісниці. Ілюстрація XIX століття Фото: Wikipedia

Стародавні тексти та археологічні знахідки вказують на те, що жінки також брали участь у змаганнях з боротьби. Свідоцтва про жіночі змагання обмежені, але це не означає, що вони не проводилися.

Гізер Рід з Університету Морнінгсайд у штаті Айова каже, що особливо в Спарті жінки займалися боротьбою. У Спарті існувала вимога, щоб молоді жінки займалися боротьбою, серед інших видів спорту, для нарощування і підтримки м'язової маси.

Статуетка, вік якої становить 2500 років, зображує жінку, яка, судячи з усього, готується до бігу Фото: Live Science

Кількість спортивних змагань, доступних жінкам після заміжжя, мабуть, була обмежена. Рід розповіла, що жіноча атлетика, як і чоловіча, мабуть, виникла з обрядів ініціації. У разі жінок ритуал включав перехід від дитини до жінки, готової до заміжжя.

Під час римського правління в Греції, що розпочалося в II столітті до н.е., спостерігалося збільшення кількості жіночих спортивних змагань, про що свідчить дедалі більша кількість згадок про жіночі перегони.

Онно ван Нейф з Університету Гронінгена в Нідерландах, зазначив, що причини збільшення кількості жіночих змагань у римські часи залишаються незрозумілими.

Існує низка артефактів, датованих римськими часами, які згадують жінок-атлеток у Греції. Один із написів описує жінку на ім'я Гедея, яка жила в I столітті н.е. і яка виграла безліч змагань з бігу та перегонів на колісницях.

Одним із найвідоміших збережених артефактів, що зображують давньогрецьку спортсменку, є "Дівчина, що біжить" або "Аталанта Барберіні". Фото: Live Science

Одним із найвідоміших збережених артефактів, що зображують давньогрецьку спортсменку, є "Дівчина, що біжить" або "Аталанта Барберіні". Створена близько 2000 років тому, статуя зображує молоду жінку, яка, судячи з усього, бере участь у забігу. Нині вона перебуває у Ватиканських музеях.

