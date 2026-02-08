НЛО чи щось інше: випадки, коли астронавти побачили незрозумілі явища в космосі

Космос дивніший, ніж можна подумати. Ось деякі з найзагадковіших явищ, що спостерігалися під час космічних місій.

Космос давно викликає у звичайних людей величезну цікавість і здивування. Водночас розповіді астронавтів іноді сповнені інтригуючих явищ. Ось деякі з найдивніших і найнезвичайніших спостережень, які спантеличили астронавтів, які стали їхніми свідками під час польоту в космос, пише Interesting Engineering.

Місія "Меркурій-Атлас-9"

Під час місії NASA "Меркурій-Атлас-9" 1963 року астронавт Гордон Купер спостерігав зеленуватий об'єкт, що світився і, здавалося, цілеспрямовано наближався до його космічного корабля. Це не було схоже на звичайне космічне сміття. Цікаво, що цей об'єкт, який швидко рухався, був виявлений наземними станціями стеження. Але досі точно невідомо, що це було.

Місія "Джеміні-4"

1965 року астронавт NASA Джим МакДівітт під час місії "Джеміні-4" помітив за межами космічного корабля білий циліндричний об'єкт із відростком, порівнявши його з пивною банкою з олівцем. Він спробував зняти об'єкт на камеру, але вийшло лише розмите зображення.

МакДівітт припустив, що цей об'єкт міг бути відображенням елементів обшивки корабля в ілюмінаторі. Можливо, це була оптична ілюзія, а може бути щось інше.

Місія "Аполлон-10"

Астронавти місії "Аполлон-10" 1969 року повідомляли, що чули дивні звуки, які виють і свистять, під час польоту навколо Місяця. Вони описали це як дивну музику в період радіомовчання із Землею.

Під час розслідування NASA визначило, що це були радіоперешкоди, створювані передавачем космічного корабля, які створювали деренчливі звуки. Але любителі теорії змови, вважають, що джерело звуку могло перебувати за межами космічного корабля.

Місія "Аполлон-11"

Астронавт Базз Олдрін спостерігав світло, яке, здавалося, рухалося поруч із космічним кораблем "Аполлон-11", під час його руху до Місяця в 1969 році. Пізніше астронавт припустив, що джерелом світла міг бути компонент ракети, що відокремився, і заявив, що це точно не інопланетяни. Але в мережі досі можна знайти твердження, що це міг бути НЛО, який переслідує людський космічний корабель.

Місія "Аполлон-17"

Біомедичний інженер NASA Джоанн Дональдсон стверджувала, що астронавт місії "Аполлон-17" Рон Еванс 1972 року на запитання про те, чи самотньо йому на орбіті навколо Місяця, відповів, що в нього є компанія. Нагадуємо, що Еван залишився на космічному кораблі, тоді як двоє інших астронавтів спустилися на поверхню Місяця.

Дональдсон стверджувала, що Еванс описав об'єкт сигароподібної форми довжиною 12-13 метрів і висловив сумнів у тому, що це радянська техніка.

Але в NASA немає офіційних підтверджень цій розповіді, а тому вона поширюється в мережі як передбачуване підтвердження існування інопланетян.

Космічні змії

Астронавт Сторі Масгрейв літав на орбіту на борту космічних шатлів NASA з 1983 по 1996 рік. Він стверджував, що під час двох польотів бачив витягнуті білі змієподібні об'єкти за межами шаттла, описуючи їх як об'єкти завдовжки 2-3 метри, які рухалися цілеспрямовано.

Офіційне пояснення NASA свідчить, що астронавт, імовірно, бачив уламки космічної ракети, що відбивають сонячне світло. Але це пояснення не задовольняє прихильників теорій змови.

Об'єкт у формі собачої кістки

Астронавт Кріс Кессіді під час одного з польотів на орбіту побачив непізнаний об'єкт, що дрейфує поблизу Міжнародної космічної станції (МКС), і повідомив про це до Центру управління польотами NASA. Цей об'єкт здалеку нагадував за формою собачу кістку.

Це спостереження стало приводом для мисливців за НЛО, які говорять про те, що було помічено позаземний летальний апарат.

Але представники "Роскомоса" заявили, що цим об'єктом було покриття антени, яке від'єдналося від російського модуля МКС "Звезда" під час технічного обслуговування.

Спалахи світла в темряві

Астронавти на борту МКС, а також учасники більш ранніх місій на орбіту, неодноразово повідомляли про те, що спостерігали дивні спалахи світла в темряві. При цьому це світло можна було відчувати навіть із заплющеними очима.

Пояснення полягає в тому, що високоенергетичні космічні промені вражають сітківку і зорову систему, а мозок інтерпретує цей вплив як світло. Навіть при розумінні цього механізму, відчуття все одно здається моторошним, тому що це відбувається в повній темряві і без будь-якого знайомого зовнішнього джерела світла.

Стукіт, почутий китайським космонавтом

Під час першої пілотованої місії Китаю в космос, "Шеньчжоу-5" у 2003 році, китайський астронавт Ян Лівей чув стукіт, описуючи його як стукіт, схожий на удар по залізному відру дерев'яним молотком. Астронавт провів візуальне дослідження і нічого не виявив, а дивність ситуації посилювалася очікуванням того, що звук не повинен поводитися нормально в умовах космічного польоту.

Аналогічні стуки було чути і під час наступних китайських пілотованих місій у космос у 2005 і 2008 роках. Експерти запропонували різні теорії, такі як теплове розширення або зміна тиску на космічному кораблі, які могли б пояснити цей звук.

Деякі дивні події, помічені астронавтами в космосі, модно пояснити, з іншими це зробити складніше. Зрештою, космос — це настільки незвичайне середовище, що те, що там вважається нормальним, може здаватися загадковим для нас.

