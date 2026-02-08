НЛО или нечто другое: случаи, когда астронавты увидели необъяснимые явления в космосе

Космос более странный, чем можно подумать. Вот некоторые из самых загадочных явлений, наблюдавшихся во время космических миссий.

Космос давно вызывает у обычных людей огромное любопытство и недоумение. В то же время рассказы астронавтов иногда полны интригующих явлений. Вот некоторые из самых странных и необычных наблюдений, которые озадачили астронавтов, ставших их свидетелями во время полета в космос, пишет Interesting Engineering.

Миссия "Меркурий-Атлас-9"

Во время миссии NASA "Меркурий-Атлас-9" в 1963 году астронавт Гордон Купер наблюдал зеленоватый светящийся объект, который, казалось, целенаправленно приближался к его космическому кораблю. Это не было похоже на обычный космический мусор. Интересно, что этот быстро движущийся объект был обнаружен наземными станциями слежения. Но до сих пор точно неизвестно, что это было.

Миссия "Джемини-4"

В 1965 году астронавт NASA Джим МакДивитт во время миссии "Джемини-4" заметил за пределами космического корабля белый цилиндрический объект с отростком, сравнив его с пивной банкой с карандашом. Он попытался снять объект на камеру, но получилось лишь размытое изображение.

МакДивитт предположил, что этот объект мог быть отражением элементов обшивки корабля в иллюминаторе. Возможно, это была оптическая иллюзия, а может быть нечто другое.

Миссия "Аполлон-10"

Астронавты миссии "Аполлон-10" в 1969 году сообщали, что слышали странные воющие и свистящие звуки во время полета вокруг Луны. Они описали это как странную музыку в период радиомолчания с Землей.

В ходе расследования NASA определило, что это были радиопомехи, создаваемые передатчиком космического корабля, которые создавали дребезжащие звуки. Но любители теории заговора, считают, что источник звука мог находиться за пределами космического корабля.

Миссия "Аполлон-11"

Астронавт Базз Олдрин наблюдал свет, который, казалось, двигался рядом с космическим кораблем "Аполлон-11", во время его движения к Луне в 1969 году. Позже астронавт предположил, что источником света мог быть отделившийся компонент ракеты и заявил, что это точно не инопланетяне. Но в сети до сих пор можно найти утверждения, что это мог быть НЛО, преследующий человеческий космический корабль.

Миссия "Аполлон-17"

Биомедицинский инженер NASA Джоанн Дональдсон утверждала, что астронавт миссии "Аполлон-17" Рон Эванс в 1972 году на вопрос о том, одиноко ли ему на орбите вокруг Луны, ответил, что у него есть компания. Напоминаем, что Эван остался на космическом корабле, в то время как двое других астронавтов спустились на поверхность Луны.

Дональдсон утверждала, что Эванс описал объект сигарообразной формы длиной 12-13 метров и выразил сомнение в том, что это советская техника.

Но в NASA нет официальных подтверждений этому рассказу, а потому он распространяется в сети как предполагаемое подтверждение существования инопланетян.

Космические змеи

Астронавт Стори Масгрейв летал на орбиту на борту космических шаттлов NASA с 1983 по 1996 год. Он утверждал, что во время двух полетов видел вытянутые белые змееподобные объекты за пределами шаттла, описывая их как объекты длиной 2-3 метра, которые двигались целенаправленно.

Официальное объяснение NASA гласит, что астронавт вероятно, видел обломки космической ракеты, отражающие солнечный свет. Но это объяснение не удовлетворяет приверженцев теорий заговора.

Объект в форме собачьей кости

Астронавт Крис Кэссиди в время одного из полетов на орбиту увидел неопознанный объект, дрейфующий вблизи Международной космической станции (МКС) и сообщил об этом в Центр управления полетами NASA. Этот объект издалека напоминал по форме собачью кость.

Это наблюдение стало поводом для охотников за НЛО говорит о том, что был замечен внеземной летальный аппарат.

Но представители "Роскомоса" заявили, что этим объектом было покрытие антенны, отсоединившееся от российского модуля МКС "Звезда" во время технического обслуживания.

Вспышки света в темноте

Астронавты на борту МКС, а также участники более ранних миссий на орбиту, неоднократно сообщали о том, что наблюдали странные вспышки света в темноте. При этом этот свет можно было ощущать даже с закрытыми глазами.

Объяснение заключается в том, что высокоэнергетические космические лучи поражают сетчатку и зрительную систему, а мозг интерпретирует это воздействие как свет. Даже при понимании этого механизма, ощущение все равно кажется жутким, потому что это происходит в полной темноте и без какого-либо знакомого внешнего источника света.

Стук, услышанный китайским космонавтом

Во время первой пилотируемой миссии Китая в космос, "Шэньчжоу-5" в 2003 году, китайский астронавт Ян Ливэй слышал стук, описывая его как стук, похожий на удар по железному ведру деревянным молотком. Астронавт провел визуальное исследование и ничего не обнаружил, а странность ситуации усиливалась ожиданием того, что звук не должен вести себя нормально в условиях космического полета.

Аналогичные стуки были слышны и во время последующих китайских пилотируемых миссий в космос в 2005 и 2008 годах. Эксперты предложили различные теории, такие как тепловое расширение или изменение давления на космическом корабле, которые могли бы объяснить этот звук.

Некоторые странные события, замеченные астронавтами в космосе, модно объяснить, с другими это сделать сложнее. В конце концов, космос — это настолько необычная среда, что то, что там считается нормальным, может казаться загадочным для нас.

