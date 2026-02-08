Движение поверхности Земли оказывает большее влияние на изменение климата, чем предполагалось

Исследование показывает, что источник углерода, который влияет на климат нашей планеты, гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Земля на протяжении своей истории переживала резкие изменения климата и имела парниковые и ледниковые периоды. Ученые долгое время связывали эти изменения климата с колебаниями концентрации диоксида углерода или углекислого газа в атмосфере. Но новое исследование показывает источник этого углерода, и движущие силы, стоящие за ним, гораздо сложнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Communications, Earth and Environment, пишет Space.

Ученые пришли к выводу, что движение литосферных плит по поверхности Земли играет важную, ранее недооцененную роль в климате нашей планеты. Углерод появляется не только там, где встречаются плиты, но и где они расходятся. Новое исследование проливает свет на то, как именно движение литосферных плит на Земле способствовало формированию глобального климата за последние 540 миллионов лет.

Ученые пришли к выводу, что срединно-океанические хребты и континентальные рифты, места, где плиты расходятся, сыграли гораздо более значительную роль в углеродных циклах на Земле в течение миллионов лет.

Это объясняется тем, что мировые океаны поглощают огромные количества углекислого газа из атмосферы. Большая его часть хранится в богатых углеродом горных породах на морском дне. За миллионы лет этот процесс может привести к образованию сотен метров богатых углеродом отложений на дне океана.

По мере того, как эти породы перемещаются по Земле под действием литосферных плит, они могут в конечном итоге пересекать зоны субдукции, места, где плиты сходятся. Это высвобождает содержащийся в них углекислый газ обратно в атмосферу. Это известно как глубинный углеродный цикл.

Используя компьютерные модели для реконструкции движения углерода, хранящегося в литосферных плитах Земли, ученые смоли определить основные периоды парникового и ледникового климата за последние 540 миллионов лет.

В периоды парникового климата, когда температура на Земле была выше, высвобождалось больше углерода, чем задерживалось в содержащих углерод горных породах. Во время ледникового климата преобладало поглощение углерода океанами Земли, что снижало уровень углекислого газа в атмосфере и вызывало похолодание.

Ученые пришли к выводу, что глубоководные отложения играют ключевую роль в регулировании уровня углекислого газа в атмосфере. По мере медленного движения литосферных плит они переносят богатые углеродом отложения, которые в конечном итоге возвращаются во внутренние слои Земли в процессе, известном как субдукция. Этот процесс является основным фактором, определяющим, имеет ли Земля парниковый или ледниковый климат, говорят ученые.

Это исследование предлагает новый взгляд на то, как тектонические процессы на Земле формировали и будут продолжать формировать климат планеты. По словам ученых, климат Земли определяется не только атмосферным углеродом. На климат влияет сложный баланс между выбросами углерода с поверхности Земли и тем, как он задерживается в отложениях на морском дне. Это исследование также предоставляет важные сведения для будущих климатических моделей, особенно в контексте нынешних опасений по поводу повышения уровня углекислого газа.

"Теперь мы знаем, что естественный углеродный цикл Земли, на который влияет смещение литосферных плит под нашими ногами, играет жизненно важную роль в регулировании климата планеты", — говорят исследователи.

