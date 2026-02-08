В Марокко нашли древние "живые" структуры, которых там не должно быть (фото)

Древние структуры, которые представляют собой отпечатки микробных колоний, были обнаружены на горных породах, которые в прошлом находились глубоко в океане.

Обнаруженные учеными в горах Атлас в Марокко отпечатки древних микробных колоний свидетельствуют о необходимости расширения поиска древнейшей жизни на Земле. Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили морщинистые структуры, которые представляют собой отпечатки древних микробных колоний, на турбидитах, отложениях, образовавшихся в результате подводных оползней, в горах Атлас в Марокко. Исследователи были удивлены этой находкой, ведь большинство микробных сообществ сегодня процветают на мелководье, где фотосинтезирующие бактерии могут получать энергию от света, проникающего сквозь волны. Турбидиты в Марокко образовались 180 миллионов лет назад на глубине не менее 180 метров. Поэтому, по словам ученых, такие морщинистые структуры не должны встречаться в глубоководной среде.

Відео дня

Авторы исследования изучали древние морские рифы, которые сейчас находятся на территории Марокко, и заметили странные морщинистые структуры, отпечатанные на песчанике и алеврите.

Эти структуры выглядели как отпечатки фотосинтезирующих микробных матов, сообществ бактерий, которые часто образуются на отложениях в прудах, океанах и других водоемах. Но эти окаменелости микробов обычно старше 540 миллионов лет, потому что оставленный ими узор обычно стирается деятельностью животных с течением времени, а до 540 миллионов лет назад животных было мало.

Ученые обнаружили морщинистые структуры, которые представляют собой отпечатки древних микробных колоний Фото: Live Science

По словам ученых, эти окаменелости не могли быть фотосинтезирующими микроорганизмами, поскольку очень мало света проникло бы до того места, где они процветали. Но химический анализ выявил высокое содержание углерода в горных породах, а значит эти структуры были образованы живыми организмами.

Эта жизнь, вероятно, была хемосинтетической, то есть получала энергию с помощью химических реакций, а не от солнечного света, говорят исследователи. Эти организмы питались серой или другими химическими соединениями. Сегодня хемосинтетические микробные маты образуются на континентальных шельфах, где также происходят подводные оползни и появляются турбидиты.

Ученые считают, что эти оползни могли сыграть решающую роль в процветании древних микробов. Оползни, которые спускались с континента в океан, уносили вниз органический материал, который разлагался и образовывал такие соединения, как метан или сероводород, а это отличная пища для хемосинтетической жизни.

Это открытие предполагает, что ученым следует расширить поиск признаков морщинистых структур от мелководных образований до горных пород, первоначально сформировавшихся в более глубоких водах. Это может помочь получить дополнительную информацию о древнейших хемосинтетических организмах на Земле.

Как уже писал Фокус, первые континенты на Земле сформировались значительно раньше, чем считалось. Древнейшие минералы указывают на то, что континенты существовали более 4 миллиардов лет назад.