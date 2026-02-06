Первые континенты на Земле сформировались значительно раньше, чем считалось: сколько им лет

Долгое время ученые не считали возможным, что континенты могли сформироваться на самых ранних стадиях планеты. Однако теперь древнейшие земные минералы указывают на возможное существование континентов на самых ранних стадиях развития планеты.

Древнейшие кристаллы, образовавшиеся на Земле, содержат признаки существования континентов в гадейский эон и их субдукции в мантию более 4 миллиардов лет назад. Если эти данные верны, новые данные полностью меняют наше представление о том, когда на самом деле сформировались первые континенты, пишет IFLScience.

Ранее многие исследователи не считали возможным образование континентальных пород так рано, однако теперь свидетельства необычной геологии продолжают накапливаться. Если результаты новой работы ученых подтвердятся, это не только заставит пересмотреть представление о том, как выглядела и двигалась наша планета в начале своего пути, но и продлит период, когда у жизни был шанс появиться на Земле.

Древнейшие породы на Земле, как известно, имеют спорный возраст — 4,16 миллиарда лет, но есть минералы, которые еще древнее. Речь идет о микроскопических кристаллах, известных как цирконы, которые были частью очень ранних горных пород, подвергшихся эрозии. Фактически, прочные цирконы являются их единственным сохранившимся наследием. Впрочем, загадкой все еще остается то, насколько широко распространенными эти цирконы были в первые 500 миллионов лет существования планеты. Единственное место, где они сохранились после 4,4 миллиарда лет геологической активности — это Джек-Хиллз в Западной Австралии.

По словам ученых, столько крошечные кристаллы, отделившиеся от древних пород, не могут ответить на многие важные вопросы о мире того времени. Однако новое исследование их химического состава показывает, что геология не везде следовала одному и тому же сценарию.

По словам соавтора исследования, профессора Джона Вэлли из Университета Висконсина в Мэдисоне, цирконы улавливают одни элементы, исключая другие, и те, которые они захватывают, дают представление о магме, в которой они образовались. По сути, они представляют собой крошечные кристаллы времени и несут в себе множество информации о том, каким был мир в то время.

В ходе нового исследования ученые сравнили химический состав цирконов Джек-Хиллз с цирконами из Зеленокаменного пояса Южной Африки, образовавшегося в конце гадейского эры, которая закончилась 4,03 миллиарда лет назад. Результаты указывают, что состав этих двух образцов достаточно различен: в районе Джек-Хиллз большинство цирконов не выглядят так, будто образовались в мантии — больше похоже на континентальную кору. Ученые полагают, что они могли сформироваться над зоной субдукции. Это указывает на то, что первые континенты на планете могли образоваться значительно раньше, чем считалось ранее.

Впрочем, авторы не исключают, что такие результаты могут объясняться ошибкой в анализе, проведенном на одном наборе кристаллов. Но авторы сомневаются, что это так.

