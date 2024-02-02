Первые континенты Земли появились еще до тектоники плит: ученые нашли их "кости"

Исследователи раскрыли происхождение камней, из которых были построены первые настоящие континенты нашей планеты.

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Первые континенты Земли возникли около 3,5 миллиарда лет назад, однако до сих пор геологи не совсем понимали, как именно они сформировались и из чего. Новое исследование, похоже, проливает свет на эту тайну, пишет IFLScience.

Когда планета остыла и образовались океаны, Земля была ограничена небольшими вулканическими островами, которые давно подвергались эрозии. В то же время известно, что части самых ранних континентов сохранились в Западной Австралии, северной Канаде и Гренландии. Со временем они разошлись и стали современными версиями континентов, которыми мы их знаем сегодня. Однако другие континенты в действительности догнали их лишь сотни лет спустя.

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Исследователи десятилетиями пытались разгадать процесс формирования первой коры и того, замешана ли в нем тектоника плит. Проблема заключалась в том, что любя кора возрастом почти 4 миллиарда лет претерпела слишком многое, что существенно затрудняет определение ее индивидуальной породы.

Авторы нового исследования, доктор Маттейс Смит и его коллеги из Университета Британской Колумбии, утверждают, что им удалось отследить определенный набор микроэлементов, которые не подвержены изменениям и сохраняют первозданные признаки исходной магмы. Ученые полагают, что соотношения этих элементов, по сути, и является ключом в разгадке.

Изначально земная кора состояла из трех пород (ТТГ):

тоналит;

трондьемит;

гранодиорит.

В более ранних исследованиях ученые уже рассмотрели эти образцы из нескольких мест, однако Смит с коллегами пошли дальше — они использовали материалы, сбобранные по всему миру и обнаружили у них общие черты. Таким образом, по словам ученых, они смогли оглянуться назад, на химические изменения, которые претерпевала магма трех первых пород. Далее им удалось проследить сплав до исходного источника.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что первые континенты Земли сформировались из габбро — разновидности породы, образовавшейся в результате медленного остывания магмы, богатой магнием и железом.

По словам Смита, все породы и их комбинации фактически можно объяснить с помощью модели, которую представляют ученые. Модель ученых представляет собой модель, где ТТГ и более молодые породы, связанные с ними, возникали в результате медленного плавления, захоронения и утолщения предыдущей породы.

Авторы исследования отмечают, если их модель сможет пройти проверку, она решит давнюю проблему геологов. Отметим, что предыдущие модели ученых предполагали, что Ттг образовались в первых зонах субдукции уже после начала тектоники плит. Однако существовала неопределенность относительно самого времени возникновения тектоники плит — ученые подозревали, что она в действительности появилась позже, чем первые земные континенты.

Ранее Фокус писал о том, что назван первый континент Земли, который полностью нанесен на карту.