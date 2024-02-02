Перші континенти Землі з'явилися ще до тектоніки плит: учені знайшли їхні "кістки"

Дослідники розкрили походження каменів, з яких були побудовані перші справжні континенти нашої планети.

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Перші континенти Землі виникли близько 3,5 мільярда років тому, проте дотепер геологи не зовсім розуміли, як саме вони сформувалися і з чого. Нове дослідження, схоже, проливає світло на цю таємницю, пише IFLScience.

Коли планета охолола й утворилися океани, Земля була обмежена невеликими вулканічними островами, які давно зазнали ерозії. Водночас відомо, що частини найбільш ранніх континентів збереглися в Західній Австралії, північній Канаді та Гренландії. З часом вони розійшлися і стали сучасними версіями континентів, якими ми їх знаємо сьогодні. Однак інші континенти насправді наздогнали їх лише сотні років потому.

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Дослідники десятиліттями намагалися розгадати процес формування першої кори та того, чи замішана в ньому тектоніка плит. Проблема полягала в тому, що любляча кора віком майже 4 мільярди років зазнала занадто багато чого, що істотно ускладнює визначення її індивідуальної породи.

Автори нового дослідження, доктор Маттейс Сміт і його колеги з Університету Британської Колумбії, стверджують, що їм вдалося відстежити певний набір мікроелементів, які не піддаються змінам і зберігають первозданні ознаки вихідної магми. Вчені вважають, що співвідношення цих елементів, по суті, і є ключем у розгадці.

Спочатку земна кора складалася з трьох порід (ТТГ):

тоналіт;

трондьеміт;

гранодіорит.

У більш ранніх дослідженнях вчені вже розглянули ці зразки з кількох місць, проте Сміт з колегами пішли далі — вони використовували матеріали, зібрані по всьому світу і виявили в них спільні риси. Таким чином, за словами вчених, вони змогли озирнутися назад, на хімічні зміни, яких зазнавала магма трьох перших порід. Далі їм вдалося простежити сплав до вихідного джерела.

Результати дослідження свідчать про те, що перші континенти Землі сформувалися з габро — різновиду породи, що утворилася внаслідок повільного охолодження магми, багатої на магній і залізо.

За словами Сміта, всі породи та їхні комбінації фактично можна пояснити за допомогою моделі, яку представляють науковці. Модель вчених являє собою модель, де ТТГ і молодші породи, пов'язані з ними, виникали в результаті повільного плавлення, поховання і потовщення попередньої породи.

Автори дослідження зазначають, якщо їхня модель зможе пройти перевірку, вона розв'яже давню проблему геологів. Зазначимо, що попередні моделі вчених припускали, що ТТГ утворилися в перших зонах субдукції вже після початку тектоніки плит. Однак існувала невизначеність щодо самого часу виникнення тектоніки плит — учені підозрювали, що вона насправді з'явилася пізніше, ніж перші земні континенти.

Раніше Фокус писав про те, що названо перший континент Землі, який повністю нанесено на карту.