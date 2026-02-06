Перші континенти на Землі сформували значно раніше, ніж вважалося: скільки їм років

Тривалий час учені не вважали за можливе, що континенти могли сформуватися на найбільш ранніх стадіях планети. Однак тепер найдавніші земні мінерали вказують на можливе існування континентів на найбільш ранніх стадіях розвитку планети.

Найдавніші кристали, що утворилися на Землі, містять ознаки існування континентів у гадейський еон і їхньої субдукції в мантію понад 4 мільярди років тому. Якщо ці дані вірні, нові дані повністю змінюють наше уявлення про те, коли насправді сформувалися перші континенти, пише IFLScience.

Раніше багато дослідників не вважали за можливе утворення континентальних порід так рано, проте тепер свідчення незвичайної геології продовжують накопичуватися. Якщо результати нової роботи вчених підтвердяться, це не тільки змусить переглянути уявлення про те, який вигляд мала і рухалася наша планета на початку свого шляху, а й продовжить період, коли у життя був шанс з'явитися на Землі.

Найдавніші породи на Землі, як відомо, мають спірний вік — 4,16 мільярда років, але є мінерали, які ще давніші. Йдеться про мікроскопічні кристали, відомі як циркони, які були частиною дуже ранніх гірських порід, що зазнали ерозії. Фактично, міцні циркони є їхньою єдиною збереженою спадщиною. Утім, загадкою все ще залишається те, наскільки широко поширеними ці циркони були в перші 500 мільйонів років існування планети. Єдине місце, де вони збереглися після 4,4 мільярда років геологічної активності — це Джек-Гіллз у Західній Австралії.

За словами вчених, стільки крихітних кристалів, що відокремилися від стародавніх порід, не можуть відповісти на багато важливих питань про світ того часу. Однак нове дослідження їхнього хімічного складу показує, що геологія не скрізь слідувала за одним і тим самим сценарієм.

За словами співавтора дослідження, професора Джона Веллі з Університету Вісконсіна в Медісоні, циркони вловлюють одні елементи, виключаючи інші, і ті, які вони захоплюють, дають уявлення про магму, в якій вони утворилися. По суті, вони являють собою крихітні кристали часу і несуть у собі безліч інформації про те, яким був світ у той час.

Під час нового дослідження вчені порівняли хімічний склад цирконів Джек-Гіллз із цирконами із Зеленокам'яного поясу Південної Африки, що утворився наприкінці гадейської ери, яка закінчилася 4,03 мільярда років тому. Результати вказують, що склад цих двох зразків досить різний: у районі Джек-Гіллз більшість цирконів не виглядають так, ніби утворилися в мантії — більше схоже на континентальну кору. Вчені вважають, що вони могли сформуватися над зоною субдукції. Це вказує на те, що перші континенти на планеті могли утворитися значно раніше, ніж вважалося раніше.

Утім, автори не виключають, що такі результати можуть пояснюватися помилкою в аналізі, проведеному на одному наборі кристалів. Але автори сумніваються, що це так.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо перший континент Землі, який повністю нанесено на карту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли на кам'янистих планетах у Всесвіті з'явилися перші континенти.