Учені з'ясували, коли на кам'янистих планетах у Всесвіті з'явилися перші континенти

Континенти на кам'янистих планетах, таких як Земля, потрібні для довгострокового підтримання життя.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Research Notes of the American Astronomical Society, вчені з'ясували, коли на кам'янистих планетах у Всесвіті з'явилися найперші континенти. Наявність континентів має важливе значення для підтримання життя на планетах, тому потрібно шукати саме такі екзопланети, щоб знайти тут позаземне життя, вважають учені, пише ScienceAlert.

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Вважається, що рух літосферних плит на кам'янистих планетах, який сприяє появі континентів, не зовсім необхідний для появи життя на планеті. Деякі дослідження показують, що на Землі мільярди років тому, коли з'явилося життя, рух літосферних плит не був дуже активним. Але для того, щоб життя зберігалося і розвивалося в більш складні істоти, континенти необхідні, вважають автори дослідження.

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Тому, якщо шукати планети з континентами, то на них з більшою ймовірністю можна виявити не просто позаземне життя, а складне життя. Вчені знайшли спосіб з'ясувати, на яких планетах можуть бути континенти. Їхня поява багато в чому пов'язана з теплом, що виділяється ядром кам'янистої планети. Якщо цього тепла достатньо, то матиме місце літосферний рух і з'являться континенти.

Також свою роль у цьому відіграє наявність певних хімічних елементів у надрах планети, які сприяють виділенню внутрішнього тепла. Такі елементи потрапляють до складу кам'янистої планети з тієї ж речовини, з якої формуються їхні рідні зірки.

Деякі дослідження показують, що на Землі мільярди років тому, коли з'явилося життя, рух літосферних плит не був дуже активним. Але для того, щоб життя зберігалося і розвивалося в більш складні істоти, континенти необхідні Фото: wikipedia

У рамках дослідження вчені вивчили різні популяції зірок: одні молодші та мають високу металічність (металами астрономи називають усі елементи, які важчі за гелій і водень) та старіші зірки з низькою металічністю. Також учені змоделювали кам'янисті планети, які можуть обертатися навколо таких зірок.

Приблизно через 9,5 млрд років після Великого вибуху або 3 млрд років тому на Землі почався рух літосферних плит. Як показує дослідження, перші континенти на кам'янистих планетах молодих зірок з'явилися 5 млрд років тому. А на таких самих планетах, але навколо старих зірок, континенти з'явилися ще раніше — 7-8 млрд років тому.

Учені з'ясували, що на більшості планет континенти формуватимуться повільніше, ніж на Землі. Вони також виявили зв'язок між існуванням континентів на планетах і співвідношенням заліза та гелію в їхніх зірках. Вчені вважають, що континенти з'явилися раніше на тих планетах, де співвідношення вищевказаних елементів у зірках було нижчим.

Автори дослідження вважають, що навколо зірок із нижчою металічністю, ніж у Сонця, потрібно шукати потенційно населені планети з континентами.

Як показало дослідження, на таких планетах процес формування континентів завершився швидше, ніж на Землі, а тому тут може існувати розвинене життя. Можливо, ці істоти навіть більш просунуті, ніж люди.

Попередні дослідження показали, що планети земного типу з більшою ймовірністю могли з'явитися в ранній історії нашої галактики, і що ближче до сьогодення, то ця ймовірність знижується. Тож якщо астрономи зможуть виявити таку саму кам'янисту планету з континентами, то життя тут могло з'явитися на кілька мільярдів років раніше, ніж на Землі.

Фокус уже писав про те, що в унікальній зоряній системі з трьох об'єктів вчені несподівано знайшли планету. Повторний аналіз зображень системи, що складається з двох зірок і однієї не зовсім зірки став повною несподіванкою для астрономів.