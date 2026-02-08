У Марокко знайшли стародавні "живі" структури, яких там не повинно бути (фото)

Стародавні структури, які являють собою відбитки мікробних колоній, було виявлено на гірських породах, які в минулому перебували глибоко в океані.

Виявлені вченими в горах Атлас у Марокко відбитки стародавніх мікробних колоній свідчать про необхідність розширення пошуку найдавнішого життя на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені виявили зморшкуваті структури, які являють собою відбитки стародавніх мікробних колоній, на турбідитах, відкладеннях, що утворилися внаслідок підводних зсувів, у горах Атлас у Марокко. Дослідники були здивовані цією знахідкою, адже більшість мікробних спільнот сьогодні процвітають на мілководді, де бактерії, які фотосинтезують, можуть отримувати енергію від світла, яке проникає крізь хвилі. Турбідити в Марокко утворилися 180 мільйонів років тому на глибині щонайменше 180 метрів. Тому, за словами вчених, такі зморшкуваті структури не повинні зустрічатися в глибоководному середовищі.

Відео дня

Автори дослідження вивчали стародавні морські рифи, які зараз знаходяться на території Марокко, і помітили дивні зморшкуваті структури, видрукувані на пісковику та алевриті.

Ці структури виглядали як відбитки фотосинтезуючих мікробних матів, співтовариств бактерій, які часто утворюються на відкладеннях у ставках, океанах та інших водоймах. Але ці скам'янілості мікробів зазвичай старші за 540 мільйонів років, тому що залишений ними візерунок зазвичай стирається діяльністю тварин з плином часу, а до 540 мільйонів років тому тварин було мало.

Науковці виявили зморшкуваті структури, які являють собою відбитки стародавніх мікробних колоній Фото: Live Science

За словами вчених, ці скам'янілості не могли бути фотосинтезуючими мікроорганізмами, оскільки дуже мало світла проникло б до того місця, де вони процвітали. Але хімічний аналіз виявив високий вміст вуглецю в гірських породах, а значить ці структури були утворені живими організмами.

Це життя, ймовірно, було хемосинтетичним, тобто отримувало енергію за допомогою хімічних реакцій, а не від сонячного світла, кажуть дослідники. Ці організми харчувалися сіркою або іншими хімічними сполуками. Сьогодні хемосинтетичні мікробні мати утворюються на континентальних шельфах, де також відбуваються підводні зсуви і з'являються турбідити.

Вчені вважають, що ці зсуви могли зіграти вирішальну роль у процвітанні стародавніх мікробів. Зсуви ґрунту, які спускалися з континенту в океан, несли вниз органічний матеріал, який розкладався й утворював такі сполуки, як метан або сірководень, а це чудова їжа для хемосинтетичного життя.

Це відкриття припускає, що вченим слід розширити пошук ознак зморшкуватих структур від мілководних утворень до гірських порід, що спочатку сформувалися в більш глибоких водах. Це може допомогти отримати додаткову інформацію про найдавніші хемосинтетичні організми на Землі.

Як уже писав Фокус, перші континенти на Землі сформувалися значно раніше, ніж вважалося. Найдавніші мінерали вказують на те, що континенти існували понад 4 мільярди років тому.