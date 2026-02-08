Жесткие правила: разрешали ли древние греки женщинам участвовать в Олимпийских играх (фото)

В древних Олимпийских играх принимали участие мужчины-атлеты, но были ли у женщин в Древней Греции возможности соревноваться в спортивных состязаниях? На этот вопрос дают ответ ученые.

В древних Олимпийских играх участвовали люди со всей Греции, а иногда и из-за ее пределов, и они продолжались примерно с 776 г. до н.э. до 393 г. н.э. На протяжении большей части этого времени ограничения для женщин казались строгими, писал писатель Павсаний, живший во II веке н.э. Он отмечал, что существовал закон, предписывающий сбрасывать со скалы любую женщину, пойманную на Олимпийских играх. Но ученые говорят, что были виды спорта, где могли соревноваться женщины в Древней Греции, пишет Live Science.

Хотя древние Олимпийские игры были в основном закрыты для женщин, существовали и другие спортивные соревнования, в которых женщины могли участвовать, особенно те, которые включали бег. В честь богини Геры проводились соревнования по бегу, которые проходили в Олимпии на Пелопоннесском полуострове, где и проводились Олимпийские игры. Писатель Павсаний писал, что это были соревнования для незамужних девушек и они проводились каждые четыре года. Изображения женщин в специальных туниках (древнегреческая одежда), которые занимаются спортивными играми, были найдены на древнегреческих артефактах.

Женщины также участвовали в древних соревнованиях, включая Олимпийские игры, например, в гонках на колесницах, если они были владелицами лошадей. В то же время женщинам не разрешалось наблюдать за Олимпийскими играми, где выступали мужчины-атлеты, хотя были редкие исключения.

Из исторических документов известно, что Киниска, сестра царя Спарты, стала первой известной женщиной-победительницей Олимпийских игр, когда она победила в гонках на колесницах в 396 году до н.э. Киниска была владелицей лошадей, которые вели колесницу.

Киниска на колеснице. Иллюстрация XIX века Фото: Wikipedia

Древние тексты и археологические находки указывают на то, что женщины также принимали участие в соревнованиях по борьбе. Свидетельства о женских соревнованиях ограничены, но это не означает, что они не проводились.

Хизер Рид из Университета Морнингсайд в штате Айова говорит, что особенно в Спарте женщины занимались борьбой. В Спарте существовало требование, чтобы молодые женщины занимались борьбой, среди прочих видов спорта, для наращивания и поддержания мышечной массы.

Статуэтка, возраст которой составляет 2500 лет, изображает женщину, которая, судя по всему, готовится к бегу Фото: Live Science

Количество спортивных соревнований, доступных женщинам после замужества, по-видимому, было ограничено. Рид рассказала, что женская атлетика, как и мужская, по-видимому, возникла из обрядов инициации. В случае женщин ритуал включал переход от ребенка женщине, готовой к замужеству.

Во время римского правления в Греции, начавшегося во II веке до н.э., наблюдалось увеличение числа женских спортивных соревнований, о чем свидетельствует все большее количество упоминаний о женских бегах.

Онно ван Нийф из Университета Гронингена в Нидерландах, отметил, что причины увеличения числа женских соревнований в римские времена остаются неясными.

Существует ряд артефактов, датируемых римскими временами, которые упоминают женщин-атлеток в Греции. Одна из надписей описывает женщину по имени Гедея, жившую в I веке н.э., которая выиграла множество соревнований по бегу и гонкам на колесницах.

Одним из наиболее известных сохранившихся артефактов, изображающих, древнегреческую спортсменку, является "Бегущая девушка" или "Аталанта Барберини" Фото: Live Science

Одним из наиболее известных сохранившихся артефактов, изображающих, древнегреческую спортсменку, является "Бегущая девушка" или "Аталанта Барберини". Созданная около 2000 лет назад, статуя изображает молодую женщину, которая, судя по всему, участвует в забеге. В настоящее время она находится в Ватиканских музеях.

