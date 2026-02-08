Апокалипсис в Германии: тысячи жаб взорвались загадочным образом, что произошло на самом деле

Немецкий город Гамбург столкнулся с необычным явлением: в одном из прудов загадочным образом взорвались тысячи жаб. Оказалось, что причиной является не вирус, а нечто более крупное.

Эта история произошла в апреле 2005 года в немецком городе Гамбург. В СМИ появились сообщения о том, что тысячи жаб погибли в одном из прудов всего за несколько дней. При этом они не просто погибли, а взорвались. Согласно сообщениям, жабы раздувались, в три с половиной раза превышая свой обычный размер, а затем лопались, выбрасывая свои внутренности на расстояние до одного метра. Появилось много теорий, объясняющих, что произошло, но оказалось, что виноваты в гибели жаб всем известные птицы, пишет IFLScience.

Местные жители запаниковали, когда в СМИ появилось сообщение о том, что в одном из прудов Гамбурга в течение нескольких дней взорвались тысячи жаб. Таблоиды даже окрестили это место, как "Пруд смерти". В СМИ советовали держаться подальше от этого пруда и начали распространяться слухи о том, что причиной взрыва жаб стал загадочный вирус.

Ученые также предположили, что виной всему может быть неизвестный вирус или же грибок в пруду. Но анализы воды не показали ничего необычного.

Через несколько месяцев эксперт по земноводным Франк Мутшманн из Берлина, сообщил о том, что он провел тщательное исследование загадочного инцидента. Он собрал как мертвых, так и живых жаб в Гамбурге и привез их в свою лабораторию в Берлине. После проведения нескольких вскрытий стало ясно, что у всех жаб на спине был одинаковый круглый надрез. Затем он обнаружил нечто странное: у жаб отсутствовала печень.

Мутшманн понял, что "хирургический" надрез был делом рук птицы, и только одна птица могла его сделать: ворона. Ученый заявил, что не было обнаружено следов укусов или царапин, поэтому стало ясно, что на жаб не нападали енот или крыса, которые съели бы жабу целиком. Это явно сделали вороны, которые достаточно умны, чтобы знать, что кожа жабы токсична, и понимать, что печень – единственная съедобная часть.

По словам ученого, только когда печень исчезает, жаба понимает, что на нее напали. Она раздувается в качестве естественного защитного механизма. Но поскольку у нее нет диафрагмы или ребер, без печени не могут удерживается остальные органы. Легкие растягиваются до невероятных размеров и взрываются, а остальные органы просто выбрасываются наружу.

Таким образом была раскрыта загадка взрывающихся жаб. Позже выяснилось, что нечто подобное наблюдали и в Дании, но скорее всего взрывающиеся жабы также стали жертвами ворон.

