Смертельный вирус Nipah начал распространяться по миру: стало известно о первой жертве в 2026 году

В Бангладеш после употребления сырого пальмового сока, загрязненного инфекцией, умерла женщина. Летальный случай произошел через неделю после зафиксированных первых симптомов болезни.

На севере Бангладеш вирус Nipah привел к смерти местной жительницы в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на информацию Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ).

Первые симптомы в виде лихорадки и головной боли появились у женщины 21 января. Чуть позже к ним добавились судороги и дезориентация, а через неделю пациентка умерла.

Женщина, как было установлено, не выезжала за пределы страны, а причиной заражения стал сырой необработанный сок финиковой пальмы. Финики, а также бананы, манго и т.д. любят летучие мыши, а их слюна может вызвать заражение фруктов вирусом.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 35 человек, которые контактировали с инфицированной. Их тесты, как отмечается, показали отрицательный результат.

Издание пишет, что в прошлом году в стране было зафиксировано четыре случая заражения вирусом Nipah, и все они завершились смертями.

Вирус распространяется в Индии

Издание Metro писало, что в конце января в Барасате возле густонаселенной Калькутты была зафиксирована вспышка болезни. Инфекцию "подцепили" трое работников частной больницы, которые контактировали с пациентом с тяжелыми респираторными симптомами. Мужчина умер еще до получения результатов анализов.

Что такое вирус Nipah

Nipah является редким и опасным зоонозным вирусом, который зафиксирован в Юго-Восточной Азии. Его переносят плодовые летучие мыши и другие животные, в частности свиньи. Особенность болезни заключается не в массовости, а в высокой смертности и тяжелых последствиях, информирует канал Медицинское Право Украины.

Заражение, как правило, происходит через контакт с летучими мышами и свиньями, употребление загрязненных фруктов или сока финиковой пальмы. Также человека может заразить другой человек.

Симптомы вируса Nipah

лихорадка;

головная и мышечная боль;

рвота; боль в горле;

судороги;

дезориентация.

Болезнь поражает нервную систему и от воспаления мозга и комы до смерти может пройти всего 24-48 часов.

При этом вакцины и эффективного лечения не существует и смертность составляет от 40% до 75%, что делает патоген смертоноснее большинства известных вирусов. ВОЗ классифицировала Nipah как "приоритетный патоген", то есть вирус может вызвать глобальную эпидемию.

Nipah угрожает:

жителям регионов Южной и Юго-Восточной Азии;

людям, которые тесно контактируют с дикими животными;

родственникам инфицированных;

медицинским работникам в странах со слабой системой общественного здоровья.

В Индии случаи заражения вирусом наблюдались почти каждый год в течение более двух десятилетий. В Сингапуре и Малайзии вирус впервые был обнаружен в 1999 году. Кроме того, вспышки болезни периодически фиксируются в Бангладеш. Сейчас Nipah не циркулирует в Европе и не угрожает Украине.

Фокус писал, что в январе в Индии было зафиксировано пять случаев заражения. После этого почти 100 человек отправили на карантин.

Напомним, в 2021 году произошла вспышка Нипа во время пандемии коронавируса. Тогда 12 человек заразились опасным вирусом, один ребенок погиб, а власти едва смогли обуздать распространение болезни.

Еще одна вспышка была зафиксирована в 2023 году. Власти пытались сдержать распространение смертельного вируса, но несколько пациентов умерли.