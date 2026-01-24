В Индии произошла новая вспышка смертельного вируса Нипа: существует ли угроза новой пандемии (видео)

Индия срочно принимает меры для сдерживания вируса Нипа после того, как было зафиксировано пять случаев заражения, а почти 100 человек отправили на карантин. Специалисты опасаются риска дальнейшего распространения.

Ранее на этой неделе было подтверждено два случая заражения среди персонала, а на днях подтвердили еще три новых случая инфицирования. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Среди новых подтвержденных случаев — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. После выявления первого случая в понедельник почти 100 человек получили предписание находиться на домашнем карантине.

В то же время чиновник из департамента здравоохранения Западной Бенгалии заявил, что состояние медбрата-мужчины улучшается, однако состояние женщины остается в крайне тяжелом состоянии. Оба проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

В то же время эксперты убеждены, что люди заразились вирусом от животных, вероятно летучих мышей. Экс-президент Индийской медицинской ассоциации Раджив Джаядеван отметил, что заражение людей вирусом "Нипа" случаются редко и связаны со случайным контактом между людьми и летучими мышами, в частности, речь идет о потреблении фруктов, которые могли быть инфицированы рукокрылыми

"Это более вероятно в сельских районах и местностях вблизи лесов, где сельскохозяйственная деятельность усиливает контакты между людьми и плодовыми летучими мышами, ищущими пищу", — пояснил специалист.

В то же время некоторые эксперты, как пишет издание The Independent, опасаются, что вирус Нипах, открытый еще в 1998 году после заражений среди фермеров-владельцев свиных ферм в Малайзии и Сингапуре, может сильно мутировать и стать опасным для людей.

Что известно о вирусе Нипа: симптомы и признаки болезни

Сейчас ученые достаточно неплохо изучили природу этого вируса. Вирус Нипа (он же NiV) не сразу проявляет свои симптомы, а скрывается под видом обычных вирусных болезней

По данным CDC, у пациентов обычно внезапно развивается гриппоподобное состояние, сопровождающееся повышенной температурой, головной болью, болью в мышцах и сильной усталостью. В отдельных случаях также появляются кашель, одышка или пневмония.

Самым серьезным осложнением от вируса Нипа является воспаление головного мозга, то есть энцефалит. Неврологические симптомы, в частности спутанность сознания, его нарушение, судороги или кома, обычно возникают через несколько дней или недель после начала болезни.

По данным ВОЗ, Нипа характеризуется высоким уровнем летальности — в зависимости от штамма вируса, смертность составляет от 40 до 75 процентов. Те, кто выжил, могут иметь долговременные неврологические последствия, в частности постоянные судороги или психоневрологические последствия.

Сейчас точно установлено, что вирус является результатом мутации и передается от животных к людям, а дальше — от человека к человеку. Основными природными носителями вируса являются летучие мыши.

Как пишут СМИ, не существует доказанного целевого лечения инфекции, вызванной вирусом Нипа. Также нет утвержденной вакцины для ее профилактики, а все лечение пациентов остается терапевтическим и направлено на облегчение симптомов и контроль осложнений.

