В Індії стався новий спалах смертельного вірусу Ніпа: чи існує загроза нової пандемії (відео)

Індія терміново вживає заходів для стримування вірусу Ніпа після того, як було зафіксовано п’ять випадків зараження, а майже 100 людей відправили на карантин. Фахівці побоюються ризику подальшого розповсюдження.

Раніше цього тижня було підтверджено два випадки зараження серед персоналу, а днями підтвердили ще три нові випадки інфікування. Про це повідомляє інформаційне агентство Press Trust of India.

Серед нових підтверджених випадків — лікар, медсестра та співробітник медичного закладу. Після виявлення першого випадку в понеділок майже 100 осіб отримали припис перебувати на домашньому карантині.

Водночас чиновник з департаменту охорони здоров’я Західної Бенгалії заявив, що стан медбрата-чоловіка покращується, однак стан жінки залишається у вкрай тяжкому стані. Обоє проходять лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Відео дня

Водночас експерти переконані, що люди заразилися вірусом від тварин, ймовірно кажанів. Експрезидент Індійської медичної асоціації Раджив Джаядеван зазначив, що зараження людей вірусом "Ніпа" трапляються рідко й пов’язані з випадковим контактом між людьми та кажанами, зокрема, йдеться про споживання фруктів, які могли бути інфіковані рукокрилими

"Це більш імовірно в сільських районах і місцевостях поблизу лісів, де сільськогосподарська діяльність посилює контакти між людьми та плодовими кажанами, що шукають їжу", — пояснив фахівець.

Водночас деякі експерти, як пише видання The Independent, побоюються, що вірус Ніпах, відкритий ще в 1998 році після заражень серед фермерів-власників свиних ферм у Малайзії та Сингапурі, може сильно мутувати та стати небезпечним для людей.

Що відомо про вірус Ніпа: симптоми та ознаки хвороби

Наразі вчена достатньо непогано вивчили природу цього віруса. Вірус Ніпа (він же NiV) не відразу проявляє свої симптоми, а ховається під виглядом звичайних вірусних хвороб

За даними CDC, у пацієнтів зазвичай раптово розвивається грипоподібний стан, що супроводжується підвищеною температурою, головним болем, болем у м’язах і сильною втомою. В окремих випадках також з’являються кашель, задишка або пневмонія.

Найсерйознішим ускладненням від вірусу Ніпа є запалення головного мозку, тобто енцефаліт. Неврологічні симптоми, зокрема сплутаність свідомості, її порушення, судоми або кома, зазвичай виникають через кілька днів або тижнів після початку хвороби.

За даними ВООЗ, Ніпа характеризується високим рівнем летальності — залежно від штаму вірусу, смертність становить від 40 до 75 відсотків. Ті, хто вижив, можуть мати довготривалі неврологічні наслідки, зокрема постійні судоми або психоневрологічні наслідки.

Наразі точно встановлено, що вірус є результатом мутації і передається від тварин до людей, а далі — від людини до людини. Основними природними носіями вірусу є кажани.

Як пишуть ЗМІ, не існує доведеного цільового лікування інфекції, спричиненої вірусом Ніпа. Також немає затвердженої вакцини для її профілактики, а все лікування пацієнтів залишається терапевтичним і спрямоване на полегшення симптомів та контроль ускладнень.

Раніше Фокус розповідав про те, як у 2021 році стався спалах Напа під час пандемії коронавірусу. Тоді 12 чоловік заразилися небезпечним вірусом, одна дитина загинула, а влада ледве змогла приборкати розповсюдження хвороби.

Згодом стало відомо, які смертельні хвороби на круїзних лайнерах можуть очікувати туристів. Нове дослідження виявило майже два десятки круїзних лайнерів, які буквально кишать смертельними хворобами.