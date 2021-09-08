На порозі нової пандемії: в Індії вірус Ніпах вбив дитину, 11 осіб заразилися

Влада Індії усіма силами намагається запобігти поширенню вірусу, здатного стати другим Covid-19.

В індійському штаті Керала після перебування близько тижня в лікарні помер хлопчик у віці 1 року від хвороби, викликаної вірусом Ніпах. До лікарні він потрапив із високою температурою, після чого у нього виявили ознаки енцефаліту, тобто запалення і пухлини мозку, повідомляє Forbes

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Аналіз крові показав наявність вірусу Ніпах. Всі, з ким близько контактував хлопчик, а це 20 осіб, поміщені на карантин. В 11 осіб підтвердили наявність вірусу Ніпах. Решта контактів відслідковує місцева влада, за попередніми даними — це 188 осіб.

Чиновники вживають усіх заходів щодо запобігання поширення вірусу, який вважається дуже небезпечним. Від нього померли від 40% до 70% інфікованих людей під час попередніх спалахів за останні два десятиліття. ВООЗ називає вірус Ніпах інфекційним захворюванням, яке представляє найбільшу потенційну загрозу для світу.

Небезпечний вірус

Ніпах передається від тварин, в основному від кажанів і свиней, до людини. Далі може поширюватись в житті громади. Вчені вважають, що вірус Ніпах не так сильно поширюється серед людей, як SARS-CoV-2, але попередні спалахи показали, що це не так. Наразі не існує ні вакцин, ні методів лікування хвороби, спричиненої вірусом Ніпах. Тому цей вірус має потенціал стати причиною нової пандемії.

Способи зараження

Існує три способи заразитися вірусом Ніпах:

Після прямого контакту з інфікованими тваринами, такими як кажани або свині.

Після вживання в їжу заражених продуктів. Кажани, наприклад, люблять пробувати і не доїдати деякі фрукти, які вони все одно заразили.

Після тісного контакту з інфікованою людиною або рідкими виділеннями, наприклад, респіраторними.

Перша згадка

Про вірус Ніпах заговорили в 1999 році, коли стався спалах захворюваності в Малайзії та Сінгапурі, де з 300 хворих 100 осіб померли. В результаті понад 1 мільйон свиней вбили, щоб зупинити поширення вірусу. З тих пір були зафіксовані інші спалахи, в основному в Бангладеш та Індії.

Основний носій

[ + – ] летюча лисиця Фото: wikipedia

Основним носієм вірусу Ніпах вважається летюча лисиця, найбільший представник сімейства рукокрилих.

Симптоми

Першими симптомами є висока температура й головний біль, також можуть з'явиться кашель, біль у горлі і утруднене дихання. Початкова стадія зараження може тривати від 3 до 14 днів. На цьому етапі важко ідентифікувати наявність у людини вірусу Ніпах. Показати його можуть зразки спинномозкової рідини, сечі і крові, а також мазки з горла і носа.

Деякі хвороби, викликані вірусом Ніпах, можуть і не піти далі цієї початкової стадії. Але значна кількість інфекцій прогресує до енцефаліту, тобто запалення головного мозку. Серед симптомів цієї стадії може бути сонливість, дезорієнтація, хвилювання і судоми. Людина може швидко впасти в кому протягом 1-2 діб. Багато хто після цього не виживає.

Після одужання в крові можуть вироблятися антитіла, які можна виявити за допомогою ІФА-тесту.

Ситуація в Індії є нагадуванням про те, що інші віруси не "взяли відпустку" через поширення SARS-CoV-2.