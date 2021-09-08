На пороге новой пандемии: в Индии вирус Нипах убил ребенка, 11 человек заразились

Власти Индии всеми силами пытаются предотвратить распространение вируса, способного стать вторым Covid-19.

В индийском штате Керал после пребывания около недели в больнице умер мальчик в возрасте 1 года от болезни, вызванной вирусом Нипах. В больницу он поступил с высокой температурой, после чего у него проявились признаки энцефалита, то есть воспаления и опухоли мозга, сообщает Forbes

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Анализ крови показал наличие вируса Нипах. Все, с кем близко контактировал мальчик, а это 20 человек, помещены в карантин. У 11 человек подтвердили наличие вируса Нипах. Остальные контакты отслеживаются местными властями, по предварительным данным — это 188 человек.

Чиновники принимают все меры по предотвращению распространения вируса, который считается очень опасным. От него умерли от 40% до 70% инфицированных людей во время предыдущих вспышек за последние два десятилетия. ВОЗ называет вирус Нипах инфекционным заболеванием, которое представляет наибольшую потенциальную угрозу для мира.

Опасный вирус

Нипах передается от животных, в основном от летучих мышей и свиней, к человеку. Далее может распространятся в человеческом сообществе. Ученые считают, что вирус Нипах не так сильно распространяется среди людей, как SARS-CoV-2, но предыдущие вспышки показали, что это не так. На данный момент не существует ни вакцин, ни методов лечения болезни, вызываемой вирусом Нипах. Поэтому это вирус имеет потенциал стать причиной новой пандемии.

Способы заражения

Существует три способа заразиться вирусом Нипах:

После прямого контакта с инфицированными животными, такими как летучие мыши или свиньи.

После употребления в пищу зараженных продуктов. Летучие мыши, например, любят пробовать и не доедать некоторые фрукты, которые они все равно заразили.

После тесного контакта с инфицированным человеком или жидкими выделениями, например, респираторными.

Первое упоминание

О вирусе Нипах заговорили в 1999 году, когда произошла вспышка заболеваемости в Малайзии и Сингапуре, где из 300 заболевших 100 человек умерли. В результате более 1 миллиона свиней убили, чтобы остановить распространение вируса. С тех пор были зафиксированы другие вспышки, в основном в Бангладеш и Индии.

Основной носитель

[ + – ] Летучая лисица Фото: wikipedia

Основным носителем вируса Нипах считается летучая лисица, самый большой представитель семейства рукокрылых.

Симптомы

Первыми симптомами являются высокая температура и головная боль, также могут появится кашель, боль в горле и затрудненное дыхание. Начальная стадия заражения может длится от 3 до 14 дней. На этом этапе тяжело идентифицировать наличие у человека вируса Нипах. Показать его могут образцы спинномозговой жидкости, мочи и крови, а также мазки из горла и носа.

Некоторые болезни, вызванные вирусом Нипах, могут и не пойти дальше этой начальной стадии. Но значительное количество инфекций прогрессирует до энцефалита, то есть воспаления головного мозга. Среди симптомов этой стадии может быть сонливость, дезориентация, волнение и судороги. Человек может быстро впасть в кому в течение 1-2 суток. Многие после этого не выжывают.

После выздоровления в крови могут вырабатываться антитела, которые можно обнаружить с помощью ИФА-теста.

Ситуация в Индии является напоминанием о том, что другие вирусы не "взяли отпуск" из-за распространения SARS-CoV-2.