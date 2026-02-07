Смертельний вірус Nipah почав ширитися світом: стало відомо про першу жертву у 2026 році

У Бангладеш після вживання сирого пальмового соку, забрудненого інфекцією, померла жінка. Летальний випадок стався через тиждень після зафіксованих перших симптомів хвороби.

На півночі Бангладеш вірус Nipah призвів до смерті місцевої жительки віком від 40 до 50 років. Про це пише видання The Guardian з посиланням на інформацію Всесвітньої організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Перші симптоми у вигляді лихоманки та головного болю з’явилися у жінки 21 січня. Трохи пізніше до них додалися судоми та дезорієнтація, а за тиждень пацієнтка померла.

Жінка, як було встановлено, не виїжджала за межі країни, а причиною зараження став сирий необроблений сік фінікової пальми. Фініки, а також банани, манго тощо полюбляють кажани, а їхня слина може спричинити зараження вірусом фруктів.

Під наглядом лікарів наразі перебувають 35 осіб, які контактували з інфікованою. Їхні тести, як зазначається, показали негативний результат.

Видання пише, що минулого року в країні було зафіксовано чотири випадки зараження вірусом Nipah, і всі вони завершилися смертями.

Вірус поширюється в Індії

Видання Metro писало, що наприкінці січня в Барасаті біля густонаселеної Калькутти був зафіксований спалах хвороби. Інфекцію "підчепили" троє працівників приватної лікарні, які контактували з пацієнтом із важкими респіраторними симптомами. Чоловік помер ще до отримання результатів аналізів.

Що таке вірус Nipah

Nipah є рідкісним та небезпечним зоонозним вірусом, який зафіксований у Південно-Східній Азії. Його переносять плодові кажани та інші тварини, зокрема свині. Особливість хвороби полягає не в масовості, а у високій смертності та важких наслідках, інформує канал Медичне Право України.

Зараження, як привило, відбувається через контакт із кажанами та свинями, вживання забруднених фруктів або соку фінікової пальми. Також людину може заразити інша людина.

Симптоми вірусу Nipah

лихоманка;

головний та м’язовий біль;

блювання; біль у горлі;

судоми;

дезорієнтація.

Хвороба вражає нервову систему й від запалення мозку та коми до смерті може пройти лише 24–48 годин.

При цьому вакцини й ефективного лікування не існує й смертність складає від 40% до 75%, що робить патоген смертоноснішим за більшість відомих вірусів. ВООЗ класифікувала Nipah як "пріоритетний патоген", тобто вірус може спричинити глобальну епідемію.

Nipah загрожує:

мешканцям регіонів Південної та Південно-Східної Азії;

людям, які тісно контактують із дикими тваринами;

родичам інфікованих;

медичним працівникам у країнах зі слабкою системою громадського здоровʼя.

В Індії випадки зараження вірусом спостерігалися майже щороку протягом більш як двох десятиліть. У Сінгапурі та Малайзія вірус вперше був виявлений у 1999 році. Крім того, спалахи хвороби періодично фіксуються у Бангладеш. Наразі Nipah не циркулює в Європі й не загрожує Україні.

Фокус писав, що у січні в Індії було зафіксовано п’ять випадків зараження. Після цього майже 100 людей відправили на карантин.

Нагадаємо, у 2021 році стався спалах Ніпа під час пандемії коронавірусу. Тоді 12 чоловік заразилися небезпечним вірусом, одна дитина загинула, а влада ледве змогла приборкати розповсюдження хвороби.

Ще один спалах було зафіксовано у 2023 році. Влада намагалася стримати розповсюдження смертельного вірусу, але декілька пацієнтів померли.