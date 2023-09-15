В Індії намагаються стримати спалах нового смертельного вірусу, — The Washington Post

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, смертність від вірусу Ніпах, спалах якого зафіксовано в Індії, становить від 40 до 75%. Проте, на жаль, вакцини проти цієї інфекції поки що немає.

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Спалахи хвороби на цьому тижні були зафіксовані у південному індійському штаті Керала, де станом на 12 вересня двоє людей вже померли і захворіли мінімум п'ятеро, пише The Washington Post. При цьому вже виявлено 950 контактів із хворими, з яких 213 належать до групи високого ризику.

"Дві смерті зареєстровано в районі Кожікоде в Кералі, і вони були спричинені вірусом Ніпах. Туди відправлено групу експертів, щоб проаналізувати ситуацію та допомогти уряду штату", — зазначив у той же день у коментарі індійському інформагентству Press Trust of India міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія.

За інформацією видання, школи в постраждалому районі закриті, а кілька сіл оголошено небезпечними зонами. Міністр охорони здоров'я штату Віна Джордж підтвердила п'яту інфіковану людину — 24-річного медичного працівника. Також, за даними урядових ЗМІ, 9-річна дитина з вірусом перебуває на штучній вентиляції легенів. Проте вже на ранок 15 вересня померла ще одна людина, а кількість хворих збільшилася, пише індійська інформагенція.

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Влада закликає людей не панікувати, а "ставитися до цієї ситуації з обережністю". Вона переконує, що підстав для істерії немає, оскільки всі, хто був у тісному контакті з померлими, ізольовані і перебувають у лікарнях. Утім, уряд штату радить громадянам вдягати маски на вулиці як запобіжний засіб.

Вірус Ніпах — що відомо

Вірус Ніпах (NiV) вперше виявили у 1998 році в Малайзії. Відтоді спалахи захворювання періодично відбуваються в Азії. Інфекція викликає запалення мозку і тяжкі респіраторні прояви. Поки від вірусу немає вакцини, тому у 70% випадків захворювання призводить до смерті. Раніше летальні випадки від вірусу Ніпах у штаті Керала фіксували в 2018-му та 2021 роках, однак діагностика цього вірусу досить не досконала. В основному для визначення зараження вірусом Ніпах використовуються тести ПЛР.

Як повідомляють індійські медіа, Національний інститут вірусології ICMR (NIV) у Пуні відправив свою мобільну лабораторію BSL-3до Кожікоде для перевірки зразків на вірус саме в осередку інфекції. За даними Індійської ради медичних досліджень (ICMR), противірусний препарат (моноклональне антитіло) наразі є єдиним доступним для уряду способом лікування інфекцій, хоча його ефективність ще не було клінічно доведено.

Вважається, що хворобу поширюють крилани — великі кажани, яких називають летючими лисицями або фруктовими крижанами. Вони харчуються фруктами, зокрема манго, бананами, солодким соком пальм, і туди може потрапити їх заражена слина. За даними ВООЗ, вони є природними носіями вірусу Ніпах, але він може передаватися від тварин до людини або через контакт між людьми. Домашні тварини, включаючи коней, кішок і собак, також можуть заразитися і поширити інфекцію, але вірус вважається дуже заразним саме серед свиней, які можуть передати вірус людям. Крім того, смертельна інфекція може передаватися від інфікованої людини через тілесні виділення.

Симптоми захворювання різняться: більш легкі — це лихоманка та головний біль, блювота, біль у горлі та м'язах. За важкого перебігу хвороби у пацієнтів можуть виникнути гострі інфекції, такі як енцефаліт та проблеми з диханням, судоми, які можуть призвести до змін особистості або коми. Конкретного препарату для лікування вірусу Ніпах поки що не існує. Основне лікування, за даними ВООЗ та центрів з контролю та профілактики захворювань, полягає в усуненні симптомів та забезпеченні хворому якомога більше відпочинку та пиття.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Парижі почали знищувати комах, які переносять вірус денге. Крім того, Фокус дослідив випадки, коли небезпечні хвороби поширювались планетою через витік з дослідницьких лабораторій. Серед відомих — розповсюдження спор сибірської виразки та світова епідемія COVID-19.

Крім того, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відзначив можливість зростання інфекційних захворювань, однак пов'язав це з підривом Каховської ГЕС у червні 2023 року.