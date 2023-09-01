Майже захопили Францію: в Парижі почали знищувати комах, які переносять вірус денге

У Європі через глобальне потепління розширився ареал проживання комарів-носіїв денге. Протягом 18 років вони заполонили майже всю Францію.

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У Парижі проведуть дезінсекцію мікрорайону, де виявили чоловіка, в якого виявили хворобу денге. Планують обробити місцевість у радіусі 150 м від будинку, де він проживає. Про це пише видання Meduza.

Видання нагадало, що вірус передається за допомогою двох видів комарів — тигрового комара Aedes albopictus та комара жовтої лихоманки Aedes aegypti. Вірус викликає гарячку денге — гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується лихоманкою, інтоксикацією, висипами, м'язовими болями тощо.

Зазначимо, тигровий комар в Україні не виявлений, а у РФ поширився на Чорноморському узбережжі (згідно з даними 2015 року). Комар жовтої лихоманки не зустрічається у Франції, однак є в Краснодарському краї РФ, а в Україні виявлений на території окупованого Криму.

Зараження відбувається від людини до людини через посередника — комара. Спершу комаха має вкусити хвору людину, і вже з наступним укусом починається розповсюдження хвороби. Також зазначається, що у рідкісних випадках лихоманка передавалась безпосередньо від людини до людини. Але таких випадків було всього лиш 8 у 2010–2021 рр. та 65 у 2022 р., пояснило видання.

Щоб знищити комах-носіїв, влада обробить спеціальною отруйною речовиною будинки, дерева та інші місця, де можуть сховатись комарі. При цьому, схоже, доведеться обробити навіть два райони — виявилось, що у Парижі дві хворих особи.

Інститут Пастера зазначив, що поширення комарів-носії хвороби денге пов'язане з глобальним потеплінням. Зокрема, вони опублікували відеоролик, на якому показали темпи зростання ареалу проживання цих комах. Наприклад, у 2004 році її бачили лише на південному узбережжі Франції. А вже у 2022 році на території країни цих комах немає лише в кількох північних регіонах.

Зазначимо, у липні 2023 року ВООЗ оголосила, що очікує масового зростання кількості людей, хворих на гарячку денге. Причина — глобальне потепління та зростання кількості комарів-носії. Стверджують, що протягом останніх 22 років кількість хворих досягнула 4,2 млн осіб. У 2023 році про випадки захворювання повідомили ледь не усі країни Європи, тим часом як у країні Південної Америки Перу вже оголосили надзвичайний стан у зв'язку з епідемією.

На офіційних ресурсах Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я наразі немає згадок про випадки захворювання на гарячку денге в Україні. Міністр Віктор Ляшко відзначив можливість зростання інфекційних захворювань, однак пов'язав це з підривом Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Нагадуємо, Фокус дослідив випадки, коли небезпечні хвороби поширювались планетою через витік з дослідницьких лабораторій. Серед відомих випадків — поширення спор сибірської виразки та світова епідемія COVID-19.

Тим часом науковці виявили спосіб боротьби з хворобою Лайма. Зокрема з'ясували, що одна з бактерій, яка викликає цю хворобу, має особливу захисну оболонку — це можна використати для подолання недуги.

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