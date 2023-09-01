Почти захватили Францию: в Париже начали уничтожать насекомых, которые переносят вирус денге

В Европе из-за глобального потепления расширился ареал обитания комаров-носителей денге. В течение 18 лет они заполонили почти всю Францию.

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В Париже проведут дезинсекцию микрорайона, где обнаружили мужчину, у которого обнаружили болезнь денге. Планируют обработать местность в радиусе 150 м от дома, где он проживает. Об этом пишет издание Meduza.

Издание напомнило, что вирус передается с помощью двух видов комаров — тигрового комара Aedes albopictus и комара желтой лихорадки Aedes aegypti. Вирус вызывает лихорадку денге — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, сыпью, мышечными болями и тому подобное.

Отметим, тигровый комар в Украине не обнаружен, а в РФ распространился на Черноморском побережье (согласно данным 2015 года). Комар желтой лихорадки не встречается во Франции, однако есть в Краснодарском крае РФ, а в Украине обнаружен на территории оккупированного Крыма.

Заражение происходит от человека к человеку через посредника — комара. Сначала насекомое должно укусить больного человека, и уже со следующим укусом начинается распространение болезни. Также отмечается, что в редких случаях лихорадка передавалась непосредственно от человека к человеку. Но таких случаев было всего лишь 8 в 2010-2021 гг. и 65 в 2022 г., пояснило издание.

Чтобы уничтожить насекомых-носителей, власти обработают специальным ядовитым веществом дома, деревья и другие места, где могут спрятаться комары. При этом, похоже, придется обработать даже два района — оказалось, что в Париже два больных человека.

Институт Пастера отметил, что распространение комаров-носители болезни денге связано с глобальным потеплением. В частности, они опубликовали видеоролик, в котором показали темпы роста ареала обитания этих насекомых. Например, в 2004 году их видели только на южном побережье Франции. А уже в 2022 году на территории страны этих насекомых нет только в нескольких северных регионах.

Отметим, в июле 2023 года ВОЗ объявила, что ожидает массового роста количества людей, больных лихорадкой денге. Причина — глобальное потепление и рост количества комаров-носителей. Утверждают, что в течение последних 22 лет количество больных достигло 4,2 млн человек. В 2023 году о случаях заболевания сообщили чуть ли не все страны Европы, тем временем как в стране Южной Америки Перу уже объявили чрезвычайное положение в связи с эпидемией.

На официальных ресурсах Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения пока нет упоминаний о случаях заболевания лихорадкой денге в Украине. Министр Виктор Ляшко отметил возможность роста инфекционных заболеваний, однако связал это с подрывом Каховской ГЭС в июне 2023 года.

Напоминаем, Фокус исследовал случаи, когда опасные болезни распространялись по планете из-за утечки из исследовательских лабораторий. Среди известных случаев — распространение спор сибирской язвы и мировая эпидемия COVID-19.

Между тем ученые обнаружили способ борьбы с болезнью Лайма. В частности выяснили, что одна из бактерий, которая вызывает эту болезнь, имеет особую защитную оболочку — это можно использовать для преодоления недуга.

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