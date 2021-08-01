Сибирская язва, COVID и чума. Страшные эпидемии, которые начались с утечки из лаборатории

Пока мир спорит о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории, вспоминаем о самых известных случаях, когда возбудители опасных болезней вырвались на волю

Смертельные споры сибирской язвы

В 1970-х годах научно-исследовательский институт "Свердловск-19" занимался разработкой и производством биологического оружия. Международная конвенция, к которой присоединился и Советский Союз, запрещала подобную деятельность, поэтому ученые работали в условиях совершенной секретности. В марте 1979-го один из сотрудников лаборатории снял загрязненный фильтр, предотвращавший выброс спор сибирской язвы в окружающую среду. Начальник следующей смены включил оборудование, предварительно его не проверив. Облако смертельных спор накрыло территорию расположенного по соседству керамического завода.

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Настоящую причину случившегося от населения скрывали. По версии властей, эпидемия началась из-за употребления мяса зараженного скота.

[ + – ] НИИ "Свердловск-19" занимался разработкой и производством биологического оружи

• По официальной информации, за время эпидемии погибло 64 человека; реальное число жертв неизвестно

• Одним из виновников происшествия называли работника лаборатории Николая Чернышева. Он не понес никакого наказания и впоследствии работал на секретном заводе в Степногорске

Письмо с сюрпризом из секретной лаборатории

Скандалы из-за недобросовестного обращения с образцами сибирской язвы вспыхивали и в США. Американские военные с 2005 по 2014 год случайно разослали образцы живых спор в лаборатории 17 американских штатов, а также трех стран — Южной Кореи, Австралии и Канады. Причиной таких посылок с активными бактериями стало то, что сотрудники Пентагона неправильно пометили имеющиеся у них образцы. После обнародования этой информации Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что никакой угрозы этот инцидент якобы не представлял. В итоге под наблюдением оказались 30 ученых, контактировавших со спорами.

[ + – ] Американские военные разослали образцы живых спор сибирской язвы. Говорят, случайно

• В соответствии с инструкцией споры сибирской язвы должны перевозиться в умерщвленном виде

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• Правительственная лаборатория в городе Атланте в 2014 году также переслала в другие институты споры сибирской язвы, предварительно их не нейтрализовав

Атипичная пневмония, или Другой SARS-CoV

Задолго до коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в Китае уже "сбегал" из лаборатории его предшественник — SARS-CoV, являющийся возбудителем атипичной пневмонии. В 2004 году пришла новая волна эпидемии из-за заразившихся ученых. Инфицированная сотрудница лаборатории Национального института вирусологии в Пекине дважды ездила на поезде в провинцию Аньхой, где заразила свою мать. Через две недели после этого заразился другой ученый, его сразу госпитализировали. В итоге лабораторию на время закрыли, а 200 сотрудников изолировали в отеле.

[ + – ] Возбудитель атипичной пневмонии "сбежал" из лаборатории в Китае Фото: Getty Images

• По мнению экспертов, это был не единственный случай, когда SARS-CoV выпускали из китайских лабораторий

Последняя жертва черной оспы

Благодаря вакцинации мир полностью победил натуральную, или черную, оспу. Однако в 1978 году в британском Бирмингеме ею заболела 40-летняя Дженет Паркер — фотограф медицинского факультета местного университета. Дженет работала недалеко от лаборатории, где ученые исследовали штамм оспы. Женщину госпитализировали, вскоре она умерла. Незадолго до ее смерти профессор Генри Бедсон, руководивший лабораторией, покончил с собой, чувствуя вину за случившееся. Как именно вирус проник за стены лаборатории, осталось невыясненным.

[ + – ] Профессор Генри Бедсон, руководивший лабораторией, покончил с собой

• Чтобы избежать вспышек заболевания в Бирмингеме, врачи вакцинировали 500 британцев

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