Сибирская язва, COVID и чума. Страшные эпидемии, которые начались с утечки из лаборатории
Пока мир спорит о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории, вспоминаем о самых известных случаях, когда возбудители опасных болезней вырвались на волю
Смертельные споры сибирской язвы
В 1970-х годах научно-исследовательский институт "Свердловск-19" занимался разработкой и производством биологического оружия. Международная конвенция, к которой присоединился и Советский Союз, запрещала подобную деятельность, поэтому ученые работали в условиях совершенной секретности. В марте 1979-го один из сотрудников лаборатории снял загрязненный фильтр, предотвращавший выброс спор сибирской язвы в окружающую среду. Начальник следующей смены включил оборудование, предварительно его не проверив. Облако смертельных спор накрыло территорию расположенного по соседству керамического завода.
Настоящую причину случившегося от населения скрывали. По версии властей, эпидемия началась из-за употребления мяса зараженного скота.
• По официальной информации, за время эпидемии погибло 64 человека; реальное число жертв неизвестно
• Одним из виновников происшествия называли работника лаборатории Николая Чернышева. Он не понес никакого наказания и впоследствии работал на секретном заводе в Степногорске
Письмо с сюрпризом из секретной лаборатории
Скандалы из-за недобросовестного обращения с образцами сибирской язвы вспыхивали и в США. Американские военные с 2005 по 2014 год случайно разослали образцы живых спор в лаборатории 17 американских штатов, а также трех стран — Южной Кореи, Австралии и Канады. Причиной таких посылок с активными бактериями стало то, что сотрудники Пентагона неправильно пометили имеющиеся у них образцы. После обнародования этой информации Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что никакой угрозы этот инцидент якобы не представлял. В итоге под наблюдением оказались 30 ученых, контактировавших со спорами.
• В соответствии с инструкцией споры сибирской язвы должны перевозиться в умерщвленном видеВажно
• Правительственная лаборатория в городе Атланте в 2014 году также переслала в другие институты споры сибирской язвы, предварительно их не нейтрализовав
Атипичная пневмония, или Другой SARS-CoV
Задолго до коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в Китае уже "сбегал" из лаборатории его предшественник — SARS-CoV, являющийся возбудителем атипичной пневмонии. В 2004 году пришла новая волна эпидемии из-за заразившихся ученых. Инфицированная сотрудница лаборатории Национального института вирусологии в Пекине дважды ездила на поезде в провинцию Аньхой, где заразила свою мать. Через две недели после этого заразился другой ученый, его сразу госпитализировали. В итоге лабораторию на время закрыли, а 200 сотрудников изолировали в отеле.
• По мнению экспертов, это был не единственный случай, когда SARS-CoV выпускали из китайских лабораторий
Последняя жертва черной оспы
Благодаря вакцинации мир полностью победил натуральную, или черную, оспу. Однако в 1978 году в британском Бирмингеме ею заболела 40-летняя Дженет Паркер — фотограф медицинского факультета местного университета. Дженет работала недалеко от лаборатории, где ученые исследовали штамм оспы. Женщину госпитализировали, вскоре она умерла. Незадолго до ее смерти профессор Генри Бедсон, руководивший лабораторией, покончил с собой, чувствуя вину за случившееся. Как именно вирус проник за стены лаборатории, осталось невыясненным.
• Чтобы избежать вспышек заболевания в Бирмингеме, врачи вакцинировали 500 британцевВажно
• Оспа считается одним из самых заразных и опасных заболеваний, только в XX веке вирус унес жизни до 500 млн человек