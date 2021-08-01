Сибірська виразка, COVID і чума. Страшні епідемії, які почалися з витоку з лабораторії

Поки світ сперечається про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії, згадуємо про найвідоміші випадки, коли збудники небезпечних хвороб вирвалися на волю

Смертельні спори сибірської виразки

У 1970-х роках науково-дослідний інститут "Свердловськ-19" займався розробкою і виробництвом біологічної зброї. Міжнародна конвенція, до якої приєднався і Радянський Союз, забороняла подібну діяльність, тому вчені працювали в умовах абсолютної секретності. У березні 1979-го один із співробітників лабораторії зняв забруднений фільтр, який запобігає викиду спор сибірської виразки у навколишнє середовище. Начальник наступної зміни увімкнув обладнання, попередньо його не перевіривши. Хмара смертельних спор накрила територію розташованого по сусідству керамічного заводу.

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Справжню причину того, що сталося від населення приховували. За версією влади, епідемія почалася через вживання м'яса зараженої худоби.

[ + – ] НДІ "Свердловськ-19" займався розробкою і виробництвом біологічної зброї

• За офіційною інформацією, під час епідемії загинуло 64 людини; реальне число жертв невідоме

• Одним з винуватців події називали працівника лабораторії Миколу Чернишова. Він не поніс ніякого покарання і згодом працював на секретному заводі у Степногорську

Лист з сюрпризом з секретної лабораторії

Скандали через несумлінне поводження зі зразками сибірської виразки спалахували і в США. Американські військові з 2005 по 2014 рік випадково розіслали зразки живих спор у лабораторії 17 американських штатів, а також трьох країн — Південної Кореї, Австралії та Канади. Причиною таких посилок з активними бактеріями стало те, що співробітники Пентагону неправильно позначили наявні у них зразки. Після оприлюднення цієї інформації Центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що ніякої загрози цей інцидент нібито не являв. В результаті під наглядом опинилися 30 вчених, які контактували зі спорами.

[ + – ] Американські військові розіслали зразки живих спор сибірської виразки. Кажуть, випадково

• Відповідно до інструкції спори сибірської виразки повинні перевозитися в умертвленому вигляді

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• Урядова лабораторія в місті Атланті у 2014 році також переслала в інші інститути спори сибірської виразки, попередньо їх не нейтралізувавши

Атипова пневмонія, або Інший SARS-CoV

Задовго до коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, в Китаї вже "тікав" з лабораторії його попередник — SARS-CoV, що є збудником атипової пневмонії. У 2004 році прийшла нова хвиля епідемії через заражених вчених. Інфікована співробітниця лабораторії Національного інституту вірусології в Пекіні двічі їздила на потязі в провінцію Аньхой, де заразила свою матір. Через два тижні після цього заразився інший учений, його відразу госпіталізували. В результаті лабораторію на певний час закрили, а 200 співробітників ізолювали в готелі.

[ + – ] Збудник атипової пневмонії "втік" з лабораторії в Китаї Фото: Getty Images

• На думку експертів, це був не єдиний випадок, коли SARS-CoV випускали з китайських лабораторій

Остання жертва чорної віспи

Завдяки вакцинації світ повністю переміг натуральну, або чорну, віспу. Однак у 1978 році в британському Бірмінгемі нею захворіла 40-річна Дженет Паркер — фотографиня медичного факультету місцевого університету. Дженет працювала недалеко від лабораторії, де вчені досліджували штам віспи. Жінку госпіталізували, незабаром вона померла. Незадовго до її смерті професор Генрі Бедсон, який керував лабораторією, наклав на себе руки, відчуваючи провину за те, що трапилося. Як саме вірус проник за стіни лабораторії, залишилося нез'ясованим.

[ + – ] Професор Генрі Бедсон, який керував лабораторією, наклав на себе руки

• Щоб уникнути спалахів захворювання у Бірмінгемі, лікарі вакцинували 500 британців

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• Віспа вважається одним з найбільш заразних і небезпечних захворювань, тільки у XX столітті вірус забрав життя до 500 млн осіб