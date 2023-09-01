Хворобу Лайма зможуть вилікувати: захист агресивної бактерії може стати її "ахіллесовою п'ятою"

Хвороба, що геніальним чином вводить імунну систему в оману тривалий час, схоже, зберігала підказку найефективнішого лікування просто під носом у вчених.

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Кліщі, як нам відомо, є природними вампірами. Але замість того, щоб перетворити вас на нічну істоту, подібно до популярних фільмів, ці маленькі шкідники приховують у собі бактерію Borrelia burgdorferi, що заражає укушених людей сумнозвісною хворобою Лайма. Але саме ця агресивна і потайлива бактерія може таїти в собі ключ до перемоги над хворобою, пише Inverse.

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Ця бактерія дуже незвичайна і напрочуд добре вміє грати в хованки із захисною системою нашого організму. Подумайте про те, що наша імунна система схожа на охоронця. Зазвичай, коли такі загарбники, як бактерії, намагаються влаштувати хаос, наша імунна система швидко виявляє їх і позбувається їх. Але Borrelia burgdorferi має своєрідну захисну оболонку зі спеціальних білків, завдяки чому імунній системі важче її виявити.

Але нове дослідження дозволило виявити цікаву особливість цієї бактерії. З'ясувалося, що найнебезпечніші штами цієї бактерії, особливо ті, що спричиняють широко поширену хворобу Лайма, мають ще товстішу оболонку з цих захисних білків. Розуміння генетики цих штамів може стати ключем до вдосконалення методів лікування та профілактики самої хвороби Лайма.

Отже, хвороба Лайма не є універсальним захворюванням. Якщо укус кліща залишився непоміченим і не був негайно оброблений, бактерії можуть поширитися на інші частини тіла, що призводить до серйознішої форми, званої дисемінованою хворобою Лайма. Це може бути проблематично, оскільки укус кліща часто буває важко помітити, і не у всіх з'являється характерний висип у вигляді "бичачого ока", який зазвичай асоціюється з цим захворюванням.

Цікаво, що в нашому організмі є вбудована система боротьби з цими бактеріями, звана системою комплементу. Але Borrelia burgdorferi, володіючи особливими білками, здатна вивести з ладу цей захист.

Джейкоб Лем'є, один із провідних авторів цього дослідження, пояснив, що деякі штами бактерій оснащені краще, ніж інші. Ба більше, вони настільки добре укріплені, що можуть легко протистояти захисним механізмам нашого організму, що робить їх ще більш небезпечними.

Й ось тут-то все і стає цікавим. Це дослідження проливає світло на генетичний склад бактерій, що викликають хворобу Лайма. Деякі з цих штамів схожі на танки, добре броньовані, і їх важко зупинити. Цікаво, що в деяких регіонах, наприклад, на північному сході США, спостерігається підвищена присутність цих суперштаммів, що, можливо, пояснює, чому там можуть бути важчі випадки.

Але, як і у всіх інших випадках, це лише одна частина головоломки. Хоча ці білкові оболонки й ускладнюють виявлення бактерій, вони можуть бути не єдиною причиною того, що деякі штами більш небезпечні, ніж інші. Однак розуміння цього може прокласти шлях до створення більш ефективних вакцин проти хвороби Лайма.

Одним словом, кліщі можуть бути маленькими настирливими вампірами, але наука завжди перебуває в русі, намагаючись розгадати таємниці, які вони приносять із собою. І в міру того, як ми дедалі більше розуміємо генетику хвороби Лайма, ми наближаємося до більш ефективних способів її лікування і профілактики.

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