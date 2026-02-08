Почему в Древнем Риме ели эту странную еду и почему мы больше этого не делаем

У древних людей были не совсем обычные по современным меркам предпочтения в еде.

По современным меркам, рацион некоторых древних цивилизаций может показаться откровенно странным. Но эти продукты для древних людей были питательными, лечебными, а в некоторых случаях и священными. Хотя они могут вызвать отвращение у современного человека, пишет Discover Magazine.

Для древних цивилизаций эти странные блюда обеспечивали пропитание во времена голода, были эффективны в условиях ограниченных ресурсов и давали духовные, культурные или лечебные преимущества, которые были утрачены за тысячелетия, говорит историк Наваль Насралла. Она утверждает, что то, что делает тот или иной продукт странным для одной культуры и нормальным для другой, зависит от нескольких факторов.

"Я думаю, что в большинстве случаев, насколько необычной является та или иная еда, во многом зависит от ее доступности в конкретном регионе. Также свою роль могут играть наши сенсорные реакции на то, к чему мы привыкли в повседневной жизни", — говорит Насралла.

То, что у современных людей может вызвать отвращение, считалось деликатесом в древних сообществах.

Мелкие грызуны сони: древний деликатес

Сони – это грызуны размером с крысу, которые обитают в Евразии и в Северной Африке. Они были одним из любимых блюд в Древнем Риме. Считается, что их варили, запекали и жарили, используя разные специи. По словам Насралла, вкус мяса этих грызунов, по-видимому, напоминает мясо белок ондатр.

Сони изначально считались деликатесом для элиты, но исторические документы свидетельствуют о том, что эти грызуны появлялись в больших количествах каждый год после разлива Нила в Египте. Таким образом и древние египтяне нижнего сословия также могли получить питательное блюдо. По словам ученой, сейчас сони в качестве еды мало кому нравятся, ведь это грызуны, которые вызывают ассоциации с крысами.

Гарум: рыбный соус

Одними з любимых блюд в Древнем Риме, согласно историческим документам, был рыбный соус гарум. Гарум готовился из внутренностей рыбы путем ферментации. Рыбьи внутренности месяцами находились в открытых чанах, наполненных солью, пока не превращались в соус. Для приготовления этого соуса часто использовались сардины, анчоусы и скумбрия.

Пирог из миноги

Миноги — одни из древнейших рыбообразных животных на Земле и вероятно, одни из самых ужасающих. У этих беззубых существ рот в виде присоски, заполнен острыми, похожими на клыки зубами. Остатки этих зубов исследователи использовали, чтобы раскрыть секрет древнего европейского деликатеса: пирога из миноги.

Археологи выяснили, что этих змееподобных морских паразитов запекали в пироги для средневековой знати в Англии. Представители высшего общества Англии настолько любили пироги из миноги, что, по легенде, король Генрих I преждевременно умер после того, как съел слишком много таких пирогов.

Язык фламинго и другие деликатесы в Древнем Риме

Согласно историческим документам, представили знати в Древнем Риме любили употреблять в пищу язык фламинго. Это неудивительно, ведь считалось, что употребление в пищу частей экзотических птиц показывает принадлежность к высшему обществу.

По словам Билла Тейера из Чикагского университета, к другим деликатесам римской элиты относились языки павлинов, мозги фламинго и головы попугаев.

Эти необычные блюда остались в прошлом. Но что заставляет еду выйти из моды? По словам Насралла, это связано с изменением культурных ценностей, с пониманием важности пищи для здоровья и того, насколько она безопасна, безопасности, а также с изменениями условий окружающей среды.

