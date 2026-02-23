Астрономы обнаружили самый мощный лазер в известной Вселенной: в 100 000 раз ярче звезды

Столкновения галактик могут создавать луч сфокусированного микроволнового излучения, известный как мазер. Астрономы обнаружили самый яркий мазер из когда-либо наблюдавшихся.

Астрономы обнаружили похожий на лазер луч из микроволн, который был создан столкновением двух галактик. Это является самым ярким и самым далеким примером этого явления из когда-либо наблюдавшихся в известной Вселенной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Для создания лазера атомы нужно перевести в нестабильное состояние с более высокой энергией. Затем частицы света, фотоны, направленные на эти атомы, заставляют последние выпускать собственные фотоны, вызывая цепную реакцию, которая производит еще больше фотонов. Поскольку каждый атом выпускает идентичные фотоны, весь создаваемый свет имеет одну и ту же частоту, образуя луч когерентного света.

Тот же процесс может происходить при столкновении и слиянии галактик. Газ из двух галактик сжимается, что приводит к созданию большего количества звезд и света. Когда этот свет проходит через облака пыли, то он может возбуждать гидроксильные ионы, состоящие из атомов водорода и кислорода, и таким образом переводить их в состояние с более высокой энергией.

Когда эти возбужденные ионы подвергаются воздействию радиоволн, например, от сверхмассивной черной дыры, они могут внезапно выпустить луч чрезвычайно яркого и сфокусированного микроволнового излучения, известного как мазер.

Галактика на переднем плане, которая выглядит как диагональная линия, действует как гравитационная линза. Кольцеобразная форма — это размытое изображение галактики H1429-0028 на заднем плане Фото: NASA

Теперь астрономы обнаружили с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке самый яркий и самый далекий мазер среди всех известных в галактике H1429-0028, которая находится на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли. Свет от этой галактики усилила более близкая к нам галактика, которая действует как увеличительное стекло. Этот эффект известен как гравитационное линзирование.

По словам ученых, луч сфокусированного микроволнового излучения настолько яркий, что он примерно в 100 000 раз ярче света обычной звезды. Астрономы назвали его гигамазером, то есть более мощным излучением, чем мегамазеры, наблюдаемые в близких к нам галактиках.

Астрономы считают, что смогут обнаружить подобные мазеры в еще более далеких галактиках, когда начнет работу радиотелескоп Square Kilometre Array в Южной Африке, гораздо более крупная и чувствительная версия MeerKAT.

По словам ученых, подобные мазеры будут исходить от одних из первых галактик, образовавшихся во Вселенной, и могут дать точную информацию о том, как галактики сливались в далеком прошлом.

