Астрономи виявили найпотужніший лазер у відомому Всесвіті: у 100 000 разів яскравіший за зірку

Зіткнення галактик можуть створювати промінь сфокусованого мікрохвильового випромінювання, відомий як мазер. Астрономи виявили найяскравіший мазер із тих, що коли-небудь спостерігалися.

Астрономи виявили схожий на лазер промінь із мікрохвиль, який був створений зіткненням двох галактик. Це є найяскравішим і найвіддаленішим прикладом цього явища з тих, що коли-небудь спостерігалися у відомому Всесвіті. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Для створення лазера атоми потрібно перевести в нестабільний стан із вищою енергією. Потім частинки світла, фотони, спрямовані на ці атоми, змушують останні випускати власні фотони, спричиняючи ланцюгову реакцію, яка виробляє ще більше фотонів. Оскільки кожен атом випускає ідентичні фотони, усе створюване світло має одну й ту саму частоту, утворюючи промінь когерентного світла.

Той самий процес може відбуватися під час зіткнення і злиття галактик. Газ із двох галактик стискається, що призводить до створення більшої кількості зірок і світла. Коли це світло проходить через хмари пилу, то воно може збуджувати гідроксильні іони, що складаються з атомів водню і кисню, і в такий спосіб переводити їх у стан із вищою енергією.

Коли ці збуджені іони піддаються впливу радіохвиль, наприклад, від надмасивної чорної діри, вони можуть раптово випустити промінь надзвичайно яскравого і сфокусованого мікрохвильового випромінювання, відомого як мазер.

Галактика на передньому плані, яка виглядає як діагональна лінія, діє як гравітаційна лінза. Кільцеподібна форма — це розмите зображення галактики H1429-0028 на задньому плані Фото: solar-system

Тепер астрономи виявили за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці найяскравіший і найвіддаленіший мазер серед усіх відомих у галактиці H1429-0028, яка розташована на відстані 8 мільярдів світлових років від Землі. Світло від цієї галактики посилила ближча до нас галактика, яка діє як збільшувальне скло. Цей ефект відомий як гравітаційне лінзування.

За словами вчених, промінь сфокусованого мікрохвильового випромінювання настільки яскравий, що він приблизно в 100 000 разів яскравіший за світло звичайної зірки. Астрономи назвали його гігамазером, тобто потужнішим випромінюванням, ніж мегамазери, які спостерігаються в близьких до нас галактиках.

Астрономи вважають, що зможуть виявити подібні мазери в іще більш далеких галактиках, коли почне роботу радіотелескоп Square Kilometre Array у Південній Африці, набагато більша і чутливіша версія MeerKAT.

За словами вчених, подібні мазери будуть виходити від одних із перших галактик, що утворилися у Всесвіті, і можуть дати точну інформацію про те, як галактики зливалися в далекому минулому.

