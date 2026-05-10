Может задушить собаку: чем опасна и где водится самая большая змея в Украине (фото)

Полоз желтобрюхий является самым распространенным видом змей в Украине и может вырастать до двух метров длиной.

В Украине полоз желтобрюхий проживает в степной местности, рассказал эрпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, эти пресмыкающиеся являются активными охотниками и хорошо умеют лазить по деревьям. Их активность, как правило, приходится на дневное время суток.

Полоз желтобрюхий Фото: Википедия

В случаях приближения врага змея не пытается спрятаться, а сворачивается спиралью, шипит и бросается на противника. Она способна прыгать до 1,5-2 м, пытаясь нанести удар. Укусить может до крови, однако сам укус не ядовит.

Схватив добычу, полоз желтобрюхий часто поедает ее, даже не задушив. В целом этот вид достаточно сильный и быстрый.

Відео дня

Важно

Самые огромные змеи на Земле были почти в 9 раз больше человека: что известно (фото)

"Задушить небольшую собаку? Ну, что мы называем небольшой собакой? Если чихуахуа — то аж бегом. Тойтерьера — вообще элементарно. Мальтипу — да. Такса — возможно тоже. Однако просто задушить, но не съесть. А вот с корги уже будет проблема. Корги не задушит", — рассказал Марущак.

Стоит также отметить, что полоз желтобрюхий занесен в Красную книгу Украины.

Напомним, харьковчане нашли в своей стиральной машине гондураскую королевскую змею.

Фокус также сообщал, что в Египте турист погиб после укуса змеи во время шоу с рептилиями.