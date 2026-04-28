На популярном курорте во время шоу умер турист: что произошло (фото)

Турист погиб в Египте после укуса змеи во время шоу с рептилиями. Инцидент произошел на курорте Хургада, где отдыхающим разрешали контактировать с опасными животными.

57-летний турист посещал выступление в Хургаде вместе с тремя членами своей семьи, когда заклинатель змей позволил одной из рептилий заползти ему в штанину. Во время шоу, которое проходило в одном из отелей в начале апреля, туристам разрешали держать змей в руках и даже класть их на шею, пишет Daily Mail.

Однако заклинатель дал одной из змей, предположительно кобре, подняться вверх по ноге баварского туриста. В какой-то момент животное укусило мужчину, после чего у него быстро появились явные признаки отравления.

По данным полиции, пострадавший пережил остановку сердца и нуждался в реанимации, после чего его срочно доставили в больницу. Впрочем, спасти его не удалось — мужчина скончался.

Змея смертельно укусила мужчину

Обстоятельства трагедии расследуют прокуратура и криминальная полиция города Мемминген. Как отметил представитель полиции, пока следствие не сосредоточено исключительно на заклинателе змей и продолжается в открытом формате. Результаты токсикологической экспертизы еще ожидаются.

Другие инциденты в Хургаде

Хургада — популярный курорт на Красном море, однако ранее здесь уже случались резонансные трагедии, в частности нападения акул.

В декабре 2024 года итальянский турист Джанлука Ди Джойя погиб после нападения тигровой акулы у побережья Египта на глазах у жены. В июне 2023 года в Хургаде жертвой акулы стал 23-летний гражданин России Владимир Попов.

Кроме того, в марте этого года вблизи Хургады затонул туристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились десятки людей. Погибли по меньшей мере шесть туристов, еще десятки были спасены, часть из них получила травмы.

