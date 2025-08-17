Женщину укусил клоп во время примерки одежды в секонд-хенде: что выяснили специалисты

Женщину из Винницкой области во время примерки брюк в магазине секонд-хенда укусило насекомое. Сначала врачи заподозрили опасного триатомового клопа, переносящего болезнь Шагаса, однако исследование показало — это лишь сосновый семенной клоп, который не представляет серьезной угрозы для человека.

По информации Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, жительница Винницкого района обратилась в паразитологическую лабораторию после того, как в секонд-хенде ее укусило большое насекомое. Сначала женщина получила консультацию инфекциониста, который предположил, что это может быть так называемый "поцелуйный клоп". Именно этот вид опасен, ведь переносит болезнь Шагаса, которая поражает сердце, нервную систему и внутренние органы.

Впрочем, сохраненный образец передали на исследование, и специалисты выяснили, что это сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis). Он питается соками хвойных деревьев, распространен в Северной Америке, а в последнее время встречается и в Украине — в частности в Житомирской, Тернопольской и Львовской областях. Для людей он не опасен, однако его укусы болезненны и могут вызвать покраснение, зуд или аллергию.

По словам специалистов, такие насекомые могут попадать в страну вместе с елками, древесиной или транспортом. Вероятно, именно так клоп оказался в ткани брюк, которые поступили в магазин подержанной одежды.

Специалисты напоминают, что сосновый клоп отличается от триатомового: первый является растительноядным, активен днем и не представляет серьезной опасности, тогда как второй паразитирует на людях и животных, активен ночью и переносит опасные инфекции.

"Одежду обязательно нужно стирать и гладить после покупки, даже если она на вид идеально чистая, новая и даже с этикеткой. Внимательно осматривайте вещи перед тем, как примерять. Особенно обращайте внимание на карманы, подкладку, швы — именно там могут прятаться насекомые. Если вас укусило неизвестное насекомое — немедленно обращайтесь к врачу. Постарайтесь сохранить насекомое и принести его в лабораторию", — говорится в публикации.

