Жінку вкусив клоп під час примірки одягу у секонд-хенді: що з'ясували фахівці

Жінку з Вінниччини під час примірки штанів у магазині секонд-хенду вкусила комаха. Спершу лікарі запідозрили небезпечного триатомового клопа, що переносить хворобу Шагаса, однак дослідження показало — це лише сосновий насіннєвий клоп, який не становить серйозної загрози для людини.

За інформацією Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, мешканка Вінницького району звернулася до паразитологічної лабораторії після того, як у секонд-хенді її вкусила велика комаха. Спершу жінка отримала консультацію інфекціоніста, який припустив, що це може бути так званий "поцілунковий клоп". Саме цей вид небезпечний, адже переносить хворобу Шагаса, яка вражає серце, нервову систему та внутрішні органи.

Втім, збережений зразок передали на дослідження, і фахівці з’ясували, що це сосновий насіннєвий клоп (Leptoglossus occidentalis). Він живиться соками хвойних дерев, поширений у Північній Америці, а останнім часом трапляється й в Україні — зокрема у Житомирській, Тернопільській та Львівській областях. Для людей він не є небезпечним, однак його укуси болючі та можуть викликати почервоніння, свербіж чи алергію.

За словами спеціалістів, такі комахи можуть потрапляти до країни разом із ялинками, деревиною чи транспортом. Ймовірно, саме так клоп опинився у тканині штанів, які надійшли до магазину вживаного одягу.

Фахівці нагадують, що сосновий клоп відрізняється від триатомового: перший є рослиноїдним, активний вдень і не становить серйозної небезпеки, тоді як другий паразитує на людях і тваринах, активний уночі й переносить небезпечні інфекції.

"Одяг обов’язково потрібно прати та прасувати після покупки, навіть якщо він на вигляд ідеально чистий, новий і навіть з етикеткою. Уважно оглядайте речі перед тим, як приміряти. Особливо звертайте увагу на кишені, підкладку, шви — саме там можуть ховатися комахи. Якщо вас укусила невідома комаха – негайно звертайтеся до лікаря. Постарайтеся зберегти комаху та принести її в лабораторію", - йдеться в публікації.

