На популярному курорті під час шоу помер турист: що сталося (фото)

Турист загинув у Єгипті після укусу змії під час шоу з рептиліями. Інцидент стався на курорті Хургада, де відпочивальникам дозволяли контактувати з небезпечними тваринами.

57-річний турист відвідував виступ у Хургаді разом із трьома членами своєї родини, коли заклинач змій дозволив одній із рептилій заповзти йому в штанину. Під час шоу, яке проходило в одному з готелів на початку квітня, туристам дозволяли тримати змій у руках і навіть класти їх на шию, пише Daily Mail.

Однак заклинач дав одній зі змій, імовірно кобрі, піднятися вгору по нозі баварського туриста. У якийсь момент тварина вкусила чоловіка, після чого в нього швидко з’явилися явні ознаки отруєння.

За даними поліції, потерпілий пережив зупинку серця і потребував реанімації, після чого його терміново доправили до лікарні. Втім, врятувати його не вдалося — чоловік помер.

Змія смертельно вкусила чоловіка Фото: Shutterstock

Обставини трагедії розслідують прокуратура та кримінальна поліція міста Меммінген. Як зазначив речник поліції, наразі слідство не зосереджене виключно на заклиначі змій і триває у відкритому форматі. Результати токсикологічної експертизи ще очікуються.

Інші інциденти в Хургаді

Хургада — популярний курорт на Червоному морі, однак раніше тут уже траплялися резонансні трагедії, зокрема напади акул.

У грудні 2024 року італійський турист Джанлука Ді Джойя загинув після нападу тигрової акули біля узбережжя Єгипту на очах у дружини. У червні 2023 року в Хургаді жертвою акули став 23-річний громадянин Росії Володимир Попов.

Крім того, у березні цього року поблизу Хургади затонув туристичний батискаф "Сіндбад", на борту якого перебували десятки людей. Загинули щонайменше шестеро туристів, ще десятки були врятовані, частина з них отримала травми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британська туристка ледь не загинула після укусу отруйного павука під час відпочинку в Італії.

Супермаркет в Австрії довелося закрити через виявлення отруйного бразильського мандрівного павука серед бананів. Укус цієї небезпечної комахи може викликати тривалу і болісну ерекцію.

Крім того, жінку вкусив клоп під час примірки одягу у секонд-хенді.