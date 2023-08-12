Укус викликає тривалу ерекцію: супермаркет закрили через небезпечного павука (фото)

Отрута комахи "стимулює" тривалу ерекцію, тривалістю в кілька годин. Люди, які зазнали укусу цього павука, можуть відчувати підвищений кров'яний тиск і болі по всьому тілу.

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Супермаркет в Австрії довелося закрити через виявлення отруйного бразильського мандрівного павука серед бананів. Укус цієї небезпечної комахи може викликати тривалу і болісну ерекцію. Про це пише New York Post.

Повідомляють, що супермаркет Penny Market у місті Кремс-ан-дер-Донау, що розташоване приблизно за 45 хвилин їзди на захід від столиці країни — Відня, було закрито з вівторка, 8 серпня.

Менеджер магазину звернувся до пожежної служби після виявлення 4-дюймового (10,1 см) чорно-червоного павука. Рятувальники запечатали ящики з бананами всередині магазину, проте павук досі залишається на волі.

Рятувальники запечатали ящики з бананами всередині магазину, проте павук досі залишається на волі Фото: New York Post

Отрута бразильського мандрівного павука "стимулює" тривалу ерекцію, тривалістю в кілька годин. Люди, які зазнали укусу цього павука, можуть відчувати підвищений кров'яний тиск і болі по всьому тілу.

"Ерекція — це побічний ефект, який відчувають усі, кого вжалив цей павук, поряд із болем і дискомфортом, — сказав доктор Ромуло Лейте з Медичного коледжу Джорджії, який вивчав цю комаху.

У 2012 році журнал Smithsonian Magazine висловив припущення про те, що отрута комахи може діяти як свого роду "віагра", допомагаючи чоловікам із проблемами еректильної функції. Однак наразі немає надійних доказів на користь цієї ідеї.

Цей випадок не перший, коли цей вид отруйних павуків з'являється в Європі.

Згідно з BBC, у травні 2017 року "сотні" павуків проникли в банани, куплені сім'єю, в супермаркеті Asda у Великій Британії, що змусило цю сім'ю тимчасово покинути свій будинок.

Раніше Фокус повідомляв, що "мільйони" риб, які стрибають, викинуло на берег. Амбра Берлс розповіла, що за 11 років життя поруч із пляжем вперше бачить подібне явище. Багато з риб корчилися на гальці біля самого крайка води, відчайдушно намагаючись врятуватися від морських хижаків, які переслідують їх.

Також стало відомо, що двоголова змія має "дві різні особистості". Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.