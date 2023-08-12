Ловили голими руками: "мільйони" риб, що стрибають, викинуло на берег (фото)

Амбра Берлс розповіла, що за 11 років життя поруч із пляжем вперше бачить подібне явище. Багато риб корчилися на гальці біля самого крайка води, відчайдушно намагаючись врятуватися від морських хижаків, які переслідують їх.

Related video

Відвідувачі пляжів у Гвінедді (Уельс) зі здивуванням спостерігали за тим, як "мільйони" риб вистрибують із моря на берег, рятуючись від голодних макрелей. Люди могли збирати її просто в пакети, щоб забрати додому. Про це пише Daily Star.

Величезну кількість білих риб було помічено вздовж лінії припливу на пляжі Pwllheli. Багато з них корчилися на гальці біля самого крайка води, відчайдушно намагаючись врятуватися від макрелей, що переслідують їх.

69-річна академік на пенсії Амбра Берлс живе неподалік і прогулювалася зі своїм партнером, коли сталася незвичайна подія.

"Я говорю не про тисячі риб, а про мільйони", — сказала вона.

На думку експертів, косяки риб можуть опинитися на мілководді, рятуючись від хижаків, а після припливу — на мілині. Раніше Управління природних ресурсів Уельсу заявило, що людям не слід турбуватися з приводу цього явища.

Величезну кількість білих риб було помічено вздовж лінії припливу на пляжі Pwllheli Фото: колаж Фокус

Щойно Амбра дісталася пляжу Pwllheli, вона зрозуміла, що відбувається щось неймовірне.

"Весь пляж був усипаний рибою. Я живу тут уже 11 років і, живучи поруч із пляжем, регулярно ходжу туди пішки. Але такого я ще не бачила. Молодь підбирала їх із берега, матері складали їх у пакети, а деякі з них сказали мені, що забирають їх додому, щоб з'їсти", — сказала вона.

Британка також розповіла, що люди просто ловили рибу голими руками. Амбра пройшла 1600-метрову ділянку. Ряди мертвих і живих риб тягнулися майже вздовж усього пляжу.

Видання зазначає, що попри те, що масові викиди білої наживи являють собою дивне видовище, вони не є рідкістю: останніми роками подібні випадки спостерігалися в Уельсі та Корнуоллі. У жовтні 2020 р. кілька тонн шпрот було викинуто на пляж Бенар, розташований недалеко від Бармута (Гвінедд).

Раніше Фокус повідомляв, що на пляжі помітили викинуту на берег рибу, що віщує катастрофу. Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він підіймається з великої глибини перед або після катастрофи.

Також стало відомо, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.