Ловили голыми руками: "миллионы" прыгающих рыб выбросило на берег (фото)

Амбра Берлс рассказала, что за 11 лет жизни рядом с пляжем впервые видит подобное явление. Многие из рыб корчились на гальке у самой кромки воды, отчаянно пытаясь спастись от преследующих их морских хищников.

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Посетители пляжей в Гвинедде (Уэльс) с изумлением наблюдали за тем, как "миллионы" рыб выпрыгивают из моря на берег, спасаясь от голодных макрелей. Люди могли собирать ее прямо в пакеты, чтобы забрать домой. Об этом пишет Daily Star.

Огромное количество белых рыб было замечено вдоль линии прилива на пляже Pwllheli. Многие из них корчились на гальке у самой кромки воды, отчаянно пытаясь спастись от преследующих их макрелей.

69-летняя академик на пенсии Амбра Берлс живет неподалеку и прогуливалась со своим партнером, когда произошло необычное событие.

"Я говорю не о тысячах рыб, а о миллионах", — сказала она.

По мнению экспертов, косяки рыб могут оказаться на мелководье, спасаясь от хищников, а после прилива — на мели. Ранее Управление природных ресурсов Уэльса заявило, что людям не следует беспокоиться по поводу этого явления.

Огромное количество белых рыб было замечено вдоль линии прилива на пляже Pwllheli Фото: коллаж Фокус

Как только Амбра добралась до пляжа Pwllheli, она поняла, что происходит нечто невероятное.

"Весь пляж был усыпан рыбой. Я живу здесь уже 11 лет и, живя рядом с пляжем, регулярно хожу туда пешком. Но такого я еще не видела. Молодежь подбирала их с берега, матери складывали их в пакеты, а некоторые из них сказали мне, что забирают их домой, чтобы съесть", — сказала она.

Британка также рассказала, что люди просто ловили рыбу голыми руками. Амбра прошла 1600-метровый участок. Ряды мертвых и живых рыб тянулись почти вдоль всего пляжа.

Издание отмечает, что несмотря на то, что массовые выбросы белой наживы представляют собой странное зрелище, они не являются редкостью: в последние годы подобные случаи наблюдались в Уэльсе и Корнуолле. В октябре 2020 г. несколько тонн шпрот было выброшено на пляж Бенар, расположенный недалеко от Бармута (Гвинедд).

Ранее Фокус сообщал, что на пляже заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу. Обитатель морских глубин имеет название Сельдяной король и считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

Также стало известно, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.