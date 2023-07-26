"Провісник загибелі": на пляжі помітили викинуту на берег рибу, що віщує катастрофу

Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він підіймається з великої глибини перед або після катастрофи.

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У Перу виявили 4-метрову рибу, яку прозвали "провісником загибелі", викинуту на берег пляжу Канкас у Пунта-Саль. Люди помітили, що вона була ще жива і спробували допомогти їй повернутися у воду. Про це пише The Mirror.

Відвідувачі пляжу були в паніці після того, як з моря прибилася величезна риба, яка, за повір'ями, з'являється при наближенні землетрусу або після нього. Величезного глибоководного Оселедцевого короля завдовжки 4 метри прозвали "провісником загибелі" за її зв'язок із катастрофами.

Люди спробували допомогти їй повернутися у воду. Попри всі зусилля місцевих жителів, вона все ж померла.

Незважаючи на всі зусилля місцевих жителів, риба все ж таки померла Фото: Jam Press

Видання зазначає, що багато місцевих жителів були надто занепокоєні, щоб залишатися на пляжі, оскільки побоювалися, що за кілька хвилин станеться землетрус. У Перу поки що нічого подібного не сталося, але в низці випадків землетруси відбувалися через кілька днів після виявлення цієї величезної риби.

"Ми помітили, що вона прибилася до берега. Тутешні рибалки не побоялися доторкнутися до нього і спробували повернути його в море. Однак їй судилося загинути", — розповів один з очевидців.

Те, що відбувається на пляжі в Пута-Саль, вдалося зняти на відео. На кадрах видно, як двоє чоловіків затягують довгу рибу назад у воду на очах у великої групи глядачів, серед яких були десятки дітей. Відеоролик набрав майже 130 тисяч переглядів і безліч коментарів. Люди писали про можливі землетруси, цунамі та інші неприємності, які можуть їх очікувати. Але знайшлися й ті, хто не вірить у "моторошні оповіді".

"Це не означає, що наближається катастрофа. Це глибоководні риби, які, якщо вони поранені або збираються померти, припливають до берега", — написав один із користувачів соцмереж.

Люди спробували допомогти їй повернутися у воду Фото: Jam Press

За словами рибалок, це вже другий гігант за останні місяці, якого вони зустрічають на пляжі. У березні цього року під час циклону "Яку" на пляж викинуло рибу-землетрус.

Оселедцевий король може виростати до 8 метрів завдовжки, хоча за непідтвердженими даними, деякі з них досягають 15 метрів. Це найдовша кісткова риба на планеті. Їхнє тіло не має луски, а шкіра вкрита слизово-сріблястим захисним шаром, що називається гуаніном.

Спинний плавник починається між очима і доходить до хвоста. Вони мешкають на глибині до 1 000 метрів, і побачити їх вдається нечасто. Іноді їх викидає на пляжі після шторму або серйозної травми.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що водолази виявили надзвичайно рідкісну рибу "судного дня". Біля берегів Тайваню команда дайверів натрапила на надзвичайно рідкісну "рибу землетрус".