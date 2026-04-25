"Або операція — або морг": лікарі шокували туристку після того, що з нею сталось в Італії

Британська туристка ледь не загинула після укусу отруйного павука під час відпочинку в Італії. Звичайний, на перший погляд, укус перетворився на багатомісячний кошмар із сепсисом, операціями та загрозою втрати ніг.

43-річна Джулія Ньютон-Мерсер вирушила у тижневу подорож до Сардинії в Італії, навіть не підозрюючи, чим це закінчиться. Після укусу в щиколотку вона спершу вирішила, що це звичайна реакція на комаху — місце лише свербіло та запалювалося. Проте з часом ситуація погіршувалася: рана то загоювалася після антибіотиків, то знову відкривалася, пише Daily Star.

Лікарі були спантеличені — жодне лікування не давало стабільного результату. Через кілька місяців на нозі з’явився величезний чорний пухир, а стан жінки різко погіршився.

У серпні 2023 року Джулію терміново госпіталізували із сепсисом. Лікар прямо заявив їй: або негайна операція, або — морг того ж дня. Жінка перенесла складне п’ятигодинне хірургічне втручання, під час якого медики очищали уражені тканини, рятуючи її ноги.

Відео дня

За словами лікарів, причиною став укус так званого "павука-скрипаля" (violin spider), чия отрута викликає некроз тканин — фактичне руйнування шкіри.

Туристку в Італії вкусив павук Фото: Kennedy News and Media

Попри кілька пересадок шкіри у 2024–2025 роках, Джулія більше не може нормально ходити — лише близько 30 секунд без сторонньої допомоги. Через ускладнення вона змушена була залишити роботу та щодня приймати 15 різних препаратів.

"Я фактично втратила своє колишнє життя, — зізнається жінка. — Ніколи б не подумала, що все це може статися через маленький укус".

Тепер Джулія закликає мандрівників бути обережними: використовувати репеленти, закривати тіло та обов’язково перевіряти будь-які підозрілі укуси.

"Якщо щось виглядає дивно — не ігноруйте. Повертайтеся до лікарів знову і знову. Я просто не знала, що такі павуки існують — і мені страшенно не пощастило", — каже вона.

