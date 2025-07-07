Жінка невдало намагалася вбити отруйного павука: справжній жах настав незабаром (відео)

26-річна блогерка з американського штату Джорджія Кейла Гендерсон виявила в домі отруйного павука та намагалася позбутися його. Згодом вона почала помічати, що мочка її вуха почала чорніти ймовірно через укус тварини.

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Ролик з наслідками укусу отруйного членистоногого дівчина розмістила у своєму Instagram.

Дівчина зізнається, що намагалася його вбити, однак все пішло не за планом. Тварина впала їй на тіло, а Кейла намагалася знайти його. Однак так і не змогла відшукати, вважаючи, що арахнід втік. Та невдовзі відчула, що її лімфатичні вузли — залози, які розташовані по всьому тілу, зокрема на шиї й у пахвах — почали набрякати.

"Я не розуміла, що відбувається, це завдавало мені болю", — сказала вона у коментарі Newsweek, звернувшись до ChatGPT за порадою, надіславши фото себе, щоби з'ясувати можливу причину симптомів.

ШІ одразу звернув увагу на почервоніння вуха, яке вона раніше не помічала, хоча й відчувала пульсацію. Коли зняла сережку й подивилася в дзеркало, то побачила павучий укус на звороті вуха, який уже почорнів.

Бурий павук-відлюдник Фото: Wikipedia

"Я запанікувала. Тож почала шукати природні засоби лікування укусу бурого відлюдника, щоб уникнути походу до лікарні. У нас тут дуже багато таких: бурі відлюдники, чорні вдови, вовки-павуки — це звична справа. Я точно знаю, що це був бурий відлюдник — я його бачила і знаю свою фауну", — говорить Кейла.

Однак коли набряк почав збільшуватися та чорнішати, Гендерсон звернулася до лікаря, пройшла курс антибіотиків, але також використала активоване вугілля і "seven bark" (кору гладкої гортензії), з яких зробила пасту. Вона наносила її як зверху, так і під місцем укусу — вухо почало гоїтись.

Наразі дівчині стало значно легше, та вона зізнається, що місце укусу досі поболює, і їй важко носити та вдягати сережки. Пояснюючи, чому вона взагалі хотіла вбити павука, Кейла сказала, що має двох дітей і не хоче, щоби з ними щось трапилось. Згодом вона знову знайшла того самого павука — він збудував павутину точно на тому самому місці.

Реакція соцмереж

В коментарях до роликів Кейли, користувачі висловлювали їй співчуття та ділилися історіями своїх близьких, яким довелося пережити неприємні моменти після укусу цієї отруйної тварини.

"Мене вкусив маленький павук-відлюдник за руку — залишилася діра розміром з чверть долара";

"У мого дядька ці чорні дірки так і не зникли";

"Мою маму вкусив бурий відлюдник, їй довелося приймати сильні стероїди";

"Цей павук точно знущається з тебе, раз зробив павутину на тому самому місці. Одужуй скоріше!";

"У мене тітка наступила на нього, їй довелося лежати в лікарні. Лишилися дірки, а нога в місці укусу досі болить".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні активізувались отруйні павуки. В Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ попереджають, що через потепління клімату реєструються покуси отруйних павуків, які раніше не зустрічались.

Згодом стало відомо, що школярі на Філіппінах ховають отруйних тварин у кишенях. Біолог розповів, навіщо філіппінські школярі носять отруйних тварин у сірникових коробках і що роблять із ними.