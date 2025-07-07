Женщина неудачно пыталась убить ядовитого паука: настоящий ужас наступил вскоре (видео)
26-летняя блогер из американского штата Джорджия Кейла Хендерсон обнаружила в доме ядовитого паука и пыталась избавиться от него. Впоследствии она начала замечать, что мочка ее уха начала чернеть вероятно из-за укуса животного.
Ролик с последствиями укуса ядовитого членистоногого девушка разместила в своем Instagram.
Девушка признается, что пыталась его убить, однако все пошло не по плану. Животное упало ей на тело, а Кейла пыталась найти его. Однако так и не смогла отыскать, считая, что арахнид сбежал. Но вскоре почувствовала, что ее лимфатические узлы — железы, которые расположены по всему телу, в частности на шее и в подмышках — начали отекать.
"Я не понимала, что происходит, это причиняло мне боль", — сказала она в комментарии Newsweek, обратившись к ChatGPT за советом, прислав фото себя, чтобы выяснить возможную причину симптомов.
ИИ сразу обратил внимание на покраснение уха, которое она раньше не замечала, хотя и чувствовала пульсацию. Когда сняла сережку и посмотрела в зеркало, то увидела паучий укус на обороте уха, который уже почернел.
"Я запаниковала. Поэтому начала искать природные средства лечения укуса бурого отшельника, чтобы избежать похода в больницу. У нас здесь очень много таких: бурые отшельники, черные вдовы, волки-пауки — это обычное дело. Я точно знаю, что это был бурый отшельник — я его видела и знаю свою фауну", — говорит Кейла.
Однако когда отек начал увеличиваться и чернеть, Хендерсон обратилась к врачу, прошла курс антибиотиков, но также использовала активированный уголь и "seven bark" (кору гладкой гортензии), из которых сделала пасту. Она наносила ее как сверху, так и под место укуса — ухо начало заживать.
Сейчас девушке стало значительно легче, но она признается, что место укуса до сих пор болит, и ей трудно носить и надевать серьги. Объясняя, почему она вообще хотела убить паука, Кейла сказала, что имеет двоих детей и не хочет, чтобы с ними что-то случилось. Впоследствии она снова нашла того самого паука — он построил паутину точно на том же месте.
Реакция соцсетей
В комментариях к роликам Кейлы, пользователи выражали ей сочувствие и делились историями своих близких, которым пришлось пережить неприятные моменты после укуса этого ядовитого животного.
- "Меня укусил маленький паук-отшельник за руку — осталась дыра размером с четверть доллара";
- "У моего дяди эти черные дырки так и не исчезли";
- "Мою маму укусил бурый отшельник, ей пришлось принимать сильные стероиды";
- "Этот паук точно издевается над тобой, раз сделал паутину на том самом месте. Выздоравливай поскорее!";
- "У меня тетя наступила на него, ей пришлось лежать в больнице. Остались дырки, а нога в месте укуса до сих пор болит".
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