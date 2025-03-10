В карманах школьников на Филиппинах прячутся ядовитые животные: что они там делают (видео)

Биолог рассказал, зачем филиппинские школьники носят ядовитых животных в спичечных коробках и что делают с ними.

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Если бы вам довелось посетить школу на острове Минданал — втором по величине острове на Филиппинах — вы бы заметили, что у некоторых школьников в карманах лежат спичечные коробки. На самом деле в этих коробках вовсе не спички, там хранятся "пауки-дерби" — общее название, используемое для описания различных видов пауков, используемых в кровавом виде спорта, известном как "борьба пауков", пишет Forbes.

"Борьба пауков" — традиционное развлечения на Филиппинах. Суть игры заключается в том, чтобы поместить двух самок паука на противоположные края узкой палки. Пауки мчатся навстречу друг другу, встречаются в середине палки и вступают в бой, пока один из пауков не выйдет победителем — либо сбросив паука с палки, либо ранив его, либо обернув его в кокон из паучьего шелка.

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По словам биологов, наиболее распространенным типом пауков, используемых в игре, являются Neoscona vigilans, также известный как коричневый паук или тигр-тигр. Neoscona vigilans — паук-кругопряд, обитающий в сельскохозяйственных полях, садах и лесных массивах. Представители этого вида ведут ночной образ жизни и охотятся на свою добычу в сумерках — как правило, уже к утру пауки съедают ее.

Пауки-кругопряды известны тем, что плетут сложные и высокоорганизованные сети для охоты на добычу. Структура их паутины меняется в течение года: меняется ее угол, высота над землей, плотность линий и магнитная ориентация, все это зависит от сезонных сдвигов. Несмотря на эти изменения, паук сохраняет основную симметричную структуру паутины.

Известно, что филиппинские школьники выбирают наиболее агрессивных пауков. Но как им удается определить потенциального победителя? По мнению биологов, одно из основных правил связано с тем, где паук находится, когда его ловят. Согласно общепринятому мнению, пауки, пойманные на линиях электропередач или около них, особенно агрессивны. Но найти этих пауков трудно, а потому большинство из них ловят на деревьях и лугах.

После поимки школьники тренируют пауков, чтобы повысить их шансы на победу в битве. Для этого владельцы пауков разработали целый ряд ритуалов: некоторые подкармливают пауков молоком и медом перед битвой; другие используют декстрозу, сливы, кокосовое молоко и даже суп из утиных яиц; третьи предпочитают морить пауков голодом.

Некоторые исследователи сходятся во мнении, что тренировка пауков перед битвой на самом деле является необходимой. Исследователи считают, что паукам нужны упражнения в виде сражения с другими пауками.

Во время обучения паука помещают на палку с мертвым пауком на другом конце. Паук съедает мертвого паука, однако, прежде чем он закончит есть мертвого паука, его следует снять с палки. Это спровоцирует паука укусить, потому что он еще не закончил есть. Опять же, паука выпускают ходить по палке, и он поймает мертвого паука. Поэтому, когда паука помещают в коробку, открытие коробки является сигналом того, что ему уже пора кормиться.

Исследователи отмечают, как правило, бой между пауками длится всего около 30 секунд и до 5 минут, если пауки менее агрессивны. После объявления победителя пауков проверяют и лечат от любых травм, которые они могли получить во время боя. Иногда раненых пауков выпускают обратно в их естественную среду обитания, чтобы они выздоровели, а затем через несколько дней их забирает владелец.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.