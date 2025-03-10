У кишенях школярів на Філіппінах ховаються отруйні тварини: що вони там роблять (відео)

Біолог розповів, навіщо філіппінські школярі носять отруйних тварин у сірникових коробках і що роблять із ними.

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Якби вам довелося відвідати школу на острові Мінданал — другому за величиною острові на Філіппінах — ви б помітили, що в деяких школярів у кишенях лежать сірникові коробки. Насправді в цих коробках зовсім не сірники, там зберігаються "павуки-дербі" — загальна назва, що використовується для опису різних видів павуків, які використовуються в кривавому виді спорту, відомому як "боротьба павуків", пише Forbes.

"Боротьба павуків" — традиційна розвага на Філіппінах. Суть гри полягає в тому, щоб помістити двох самок павука на протилежні краї вузької палиці. Павуки мчать назустріч один одному, зустрічаються в середині палиці та вступають у бій, доки один із павуків не вийде переможцем — або скинувши павука з палиці, або поранивши його, або загорнувши в кокон із павукового шовку.

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За словами біологів, найпоширенішим типом павуків, використовуваних у грі, є Neoscona vigilans, також відомий як коричневий павук або тигр-тигр. Neoscona vigilans — павук-кругопряд, що мешкає в сільськогосподарських полях, садах і лісових масивах. Представники цього виду ведуть нічний спосіб життя і полюють на свою здобич у сутінках — як правило, вже до ранку павуки з'їдають її.

Павуки-кругопряди відомі тим, що плетуть складні та високоорганізовані сітки для полювання на здобич. Структура їхнього павутиння змінюється впродовж року: змінюється його кут, висота над землею, щільність ліній і магнітна орієнтація, все це залежить від сезонних зрушень. Попри ці зміни, павук зберігає основну симетричну структуру павутини.

Відомо, що філіппінські школярі обирають найбільш агресивних павуків. Але як їм вдається визначити потенційного переможця? На думку біологів, одне з основних правил пов'язане з тим, де павук перебуває, коли його ловлять. Згідно із загальноприйнятою думкою, павуки, спіймані на лініях електропередач або біля них, особливо агресивні. Але знайти цих павуків важко, а тому більшість із них ловлять на деревах і луках.

Після затримання школярі тренують павуків, щоб підвищити їхні шанси на перемогу в битві. Для цього власники павуків розробили цілу низку ритуалів: деякі підгодовують павуків молоком і медом перед битвою; інші використовують декстрозу, сливи, кокосове молоко і навіть суп з качиних яєць; треті вважають за краще морити павуків голодом.

Деякі дослідники сходяться на думці, що тренування павуків перед битвою насправді є необхідним. Дослідники вважають, що павукам потрібні вправи у вигляді битви з іншими павуками.

Під час навчання павука поміщають на палицю з мертвим павуком на іншому кінці. Павук з'їдає мертвого павука, однак, перш ніж він закінчить їсти мертвого павука, його слід зняти з палиці. Це спровокує павука вкусити, бо він ще не закінчив їсти. Знову ж таки, павука випускають ходити по палиці, і він зловить мертвого павука. Тому, коли павука поміщають у коробку, відкриття коробки є сигналом того, що йому вже час годуватися.

Дослідники зазначають, як правило, бій між павуками триває всього близько 30 секунд і до 5 хвилин, якщо павуки менш агресивні. Після оголошення переможця павуків перевіряють і лікують від будь-яких травм, які вони могли отримати під час бою. Іноді поранених павуків випускають назад у їхнє природне середовище існування, щоб вони одужали, а потім через кілька днів їх забирає власник.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.